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Головна Смак Скумбрія в духовці: вдалий рецепт, який захочеться повторювати

Скумбрія в духовці: вдалий рецепт, який захочеться повторювати

Ua ru
28 жовтня 2026 21:04
Скумбрія з часником і копченою паприкою: соковита риба в духовці
Запечена скумбрія. Фото: кадр з відео

Запечена скумбрія чудово підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу. Риба не потребує складної підготовки, а ароматні спеції роблять її особливо смачною. Подавайте зі свіжими овочами, картоплею або улюбленим гарніром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • скумбрія — кількість за бажанням;
  • рослинна олія — 3 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • копчена паприка — 2 ч. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • кріп — за бажанням.
рецепт запеченої скумбрії
Риба та кріп. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Скумбрію очистити від нутрощів, видалити голову, хвіст і плавники.
  2. Промити, обсушити паперовим рушником і зробити невеликі надрізи з боків.
  3. Змішати олію, лимонний сік, сіль, паприку та подрібнений часник.
  4. Натерти рибу маринадом зсередини й зовні, залишити на 30 хвилин.
  5. Викласти скумбрію на фольгу, за бажанням додати кріп і сформувати човник.
  6. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, перевіряючи готовність риби. Подавати гарячою з улюбленим гарніром.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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