Скумбрія з часником і копченою паприкою: соковита риба в духовці

Скумбрія в духовці: вдалий рецепт, який захочеться повторювати
Ua ru
28 жовтня 2026 21:04
Запечена скумбрія. Фото: кадр з відео
Запечена скумбрія чудово підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу. Риба не потребує складної підготовки, а ароматні спеції роблять її особливо смачною. Подавайте зі свіжими овочами, картоплею або улюбленим гарніром.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- скумбрія — кількість за бажанням;
- рослинна олія — 3 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- копчена паприка — 2 ч. л.;
- часник — 2 зубчики;
- кріп — за бажанням.
Спосіб приготування
- Скумбрію очистити від нутрощів, видалити голову, хвіст і плавники.
- Промити, обсушити паперовим рушником і зробити невеликі надрізи з боків.
- Змішати олію, лимонний сік, сіль, паприку та подрібнений часник.
- Натерти рибу маринадом зсередини й зовні, залишити на 30 хвилин.
- Викласти скумбрію на фольгу, за бажанням додати кріп і сформувати човник.
- Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, перевіряючи готовність риби. Подавати гарячою з улюбленим гарніром.
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