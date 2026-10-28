Скумбрія з часником і копченою паприкою: соковита риба в духовці

Запечена скумбрія. Фото: кадр з відео

Запечена скумбрія чудово підійде і для сімейної вечері, і для святкового столу. Риба не потребує складної підготовки, а ароматні спеції роблять її особливо смачною. Подавайте зі свіжими овочами, картоплею або улюбленим гарніром.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

скумбрія — кількість за бажанням;

рослинна олія — 3 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

копчена паприка — 2 ч. л.;

часник — 2 зубчики;

кріп — за бажанням.

Риба та кріп. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Скумбрію очистити від нутрощів, видалити голову, хвіст і плавники. Промити, обсушити паперовим рушником і зробити невеликі надрізи з боків. Змішати олію, лимонний сік, сіль, паприку та подрібнений часник. Натерти рибу маринадом зсередини й зовні, залишити на 30 хвилин. Викласти скумбрію на фольгу, за бажанням додати кріп і сформувати човник. Запікати в розігрітій до 180 °C духовці приблизно 30 хвилин, перевіряючи готовність риби. Подавати гарячою з улюбленим гарніром.

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