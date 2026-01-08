Хек з овочами в духовці — швидкий та корисний рецепт з фото

Хек з овочами. Фото: кадр з відео

Хек з овочами в духовці — ідеальний варіант для швидкої та корисної вечері. Риба, запечена разом зі свіжими овочами, зберігає соковитість і насичений смак. Рецепт легкий у виконанні та підходить для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.

Вам знадобиться:

хек — 3 тушки;

суміш спецій для риби — 1 ч. л.;

сік лимона — 1/2 шт.;

сіль — до свого смаку;

олія рослинна — 2 ст. л.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

солодкий перець — 1 шт.;

кабачок або цукіні — 1 шт.;

сіль, перець — до свого смаку;

олія для смаження — за потреби.

Спосіб приготування

Овочі очистити та нарізати: цибулю — півкільцями, моркву — кружальцями або соломкою, солодкий перець — смужками, кабачок або цукіні — кубиками. Розігріти невелику кількість олії на сковороді і обсмажити овочі до легкого розм’якшення, не допускаючи сильного зарум’янення.

Овочі та риба. Фото: кадр з відео

У форму для запікання викласти обсмажені овочі, додати нарізані помідори за бажанням. Хек очистити, приправити сумішшю спецій для риби, сіллю та перцем, полити соком лимона і залишком олії. Викласти рибу на овочі.

Приготування страви. Фото: кадр з відео

Запікати у попередньо розігрітій духовці при 180 °C до готовності риби, поки м’ясо не стане ніжним і легко відділятиметься від кісток. Подавати гарячим, прикрасивши свіжою зеленню за бажанням.

