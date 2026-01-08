Хек з овочами в духовці — швидкий та корисний рецепт з фото

Хек з овочами в духовці — швидко, смачно та дуже корисно
Хек з овочами в духовці — ідеальний варіант для швидкої та корисної вечері. Риба, запечена разом зі свіжими овочами, зберігає соковитість і насичений смак. Рецепт легкий у виконанні та підходить для щоденного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- хек — 3 тушки;
- суміш спецій для риби — 1 ч. л.;
- сік лимона — 1/2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- олія рослинна — 2 ст. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- солодкий перець — 1 шт.;
- кабачок або цукіні — 1 шт.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія для смаження — за потреби.
Спосіб приготування
Овочі очистити та нарізати: цибулю — півкільцями, моркву — кружальцями або соломкою, солодкий перець — смужками, кабачок або цукіні — кубиками. Розігріти невелику кількість олії на сковороді і обсмажити овочі до легкого розм’якшення, не допускаючи сильного зарум’янення.
У форму для запікання викласти обсмажені овочі, додати нарізані помідори за бажанням. Хек очистити, приправити сумішшю спецій для риби, сіллю та перцем, полити соком лимона і залишком олії. Викласти рибу на овочі.
Запікати у попередньо розігрітій духовці при 180 °C до готовності риби, поки м’ясо не стане ніжним і легко відділятиметься від кісток. Подавати гарячим, прикрасивши свіжою зеленню за бажанням.
