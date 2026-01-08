Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Хек з овочами в духовці — швидко, смачно та дуже корисно

Хек з овочами в духовці — швидко, смачно та дуже корисно

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 01:04
Хек з овочами в духовці — швидкий та корисний рецепт з фото
Хек з овочами. Фото: кадр з відео

Хек з овочами в духовці — ідеальний варіант для швидкої та корисної вечері. Риба, запечена разом зі свіжими овочами, зберігає соковитість і насичений смак. Рецепт легкий у виконанні та підходить для щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек — 3 тушки;
  • суміш спецій для риби — 1 ч. л.;
  • сік лимона — 1/2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • олія рослинна — 2 ст. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 2 шт.;
  • солодкий перець — 1 шт.;
  • кабачок або цукіні — 1 шт.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія для смаження — за потреби.

Спосіб приготування

Овочі очистити та нарізати: цибулю — півкільцями, моркву — кружальцями або соломкою, солодкий перець — смужками, кабачок або цукіні — кубиками. Розігріти невелику кількість олії на сковороді і обсмажити овочі до легкого розм’якшення, не допускаючи сильного зарум’янення.

хек з овочами в духовці
Овочі та риба. Фото: кадр з відео

У форму для запікання викласти обсмажені овочі, додати нарізані помідори за бажанням. Хек очистити, приправити сумішшю спецій для риби, сіллю та перцем, полити соком лимона і залишком олії. Викласти рибу на овочі.

рецепт хека з овочами в духовці
Приготування страви. Фото: кадр з відео

Запікати у попередньо розігрітій духовці при 180 °C до готовності риби, поки м’ясо не стане ніжним і легко відділятиметься від кісток. Подавати гарячим, прикрасивши свіжою зеленню за бажанням.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

овочі Вечеря риба рецепт хек
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації