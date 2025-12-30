Риба по-єврейськи — простий рецепт соковитої вечері на сковорідці

Риба по-єврейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт підкорює простотою та насиченим смаком. Ніжна риба, тушкована у солодкуватій цибульній підливці, виходить соковитою та ароматною без складних маринадів. Чудовий варіант для домашньої вечері, коли хочеться смачно й без зайвого клопоту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

хек — 800 г;

сіль — 1 ч. л.;

перець чорний мелений — до свого смаку;

паприка — 1 ст. л.;

спеції для риби — до свого смаку;

цибуля — 400–500 г;

олія — 50–70 мл.;

сода — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Хек очистити, видалити плавники та нарізати порційними шматочками. Рибу злегка посолити, додати чорний мелений перець, спеції для риби та паприку. Акуратно перемішати, щоб приправи рівномірно покрили кожен шматочок. Залишити на кілька хвилин, не маринуючи довго.

Риба та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю очистити та нарізати середніми півкільцями. На сковорідці розігріти олію, додати цибулю й обсмажувати на середньому вогні, постійно помішуючи, до світло-золотистого кольору. Важливо не пересмажити цибулю, вона має залишитися м’якою й соковитою. Коли цибуля почне змінювати колір, додати соду. Маса швидко стане ніжною, з’явиться легка карамельна нотка й утвориться ароматна підливка.

Хек та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

На цибулю обережно викласти підготовлені шматочки риби. Зверху змастити їх цибульною масою. Зменшити вогонь, накрити сковорідку кришкою та тушити 15 хвилин, стежачи, щоб страва не пригоріла. Через зазначений час рибу акуратно перевернути, знову полити цибульною підливкою та, за бажанням, додати ще трохи паприки. Накрити кришкою й тушити ще 15 хвилин на слабкому вогні. Подавати страву гарячою, одразу після приготування, доповнивши улюбленим гарніром.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю.

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.