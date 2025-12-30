Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Риба по-єврейськи — ідеальний рецепт для смачної вечері

Риба по-єврейськи — ідеальний рецепт для смачної вечері

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 01:04
Риба по-єврейськи — простий рецепт соковитої вечері на сковорідці
Риба по-єврейськи. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт підкорює простотою та насиченим смаком. Ніжна риба, тушкована у солодкуватій цибульній підливці, виходить соковитою та ароматною без складних маринадів. Чудовий варіант для домашньої вечері, коли хочеться смачно й без зайвого клопоту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • хек — 800 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • спеції для риби — до свого смаку;
  • цибуля — 400–500 г;
  • олія — 50–70 мл.;
  • сода — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Хек очистити, видалити плавники та нарізати порційними шматочками. Рибу злегка посолити, додати чорний мелений перець, спеції для риби та паприку. Акуратно перемішати, щоб приправи рівномірно покрили кожен шматочок. Залишити на кілька хвилин, не маринуючи довго.

риба по-єврейськи
Риба та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю очистити та нарізати середніми півкільцями. На сковорідці розігріти олію, додати цибулю й обсмажувати на середньому вогні, постійно помішуючи, до світло-золотистого кольору. Важливо не пересмажити цибулю, вона має залишитися м’якою й соковитою. Коли цибуля почне змінювати колір, додати соду. Маса швидко стане ніжною, з’явиться легка карамельна нотка й утвориться ароматна підливка.

рецепт риби по-єврейськи
Хек та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

На цибулю обережно викласти підготовлені шматочки риби. Зверху змастити їх цибульною масою. Зменшити вогонь, накрити сковорідку кришкою та тушити 15 хвилин, стежачи, щоб страва не пригоріла. Через зазначений час рибу акуратно перевернути, знову полити цибульною підливкою та, за бажанням, додати ще трохи паприки. Накрити кришкою й тушити ще 15 хвилин на слабкому вогні. Подавати страву гарячою, одразу після приготування, доповнивши улюбленим гарніром.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря цибуля риба рецепт хек
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації