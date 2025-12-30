Видео
Рыба по-еврейски — идеальный рецепт для вкусного ужина

Дата публикации 30 декабря 2025 01:04
Рыба по-еврейски — простой рецепт сочного ужина на сковородке
Рыба по-еврейски. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт покоряет простотой и насыщенным вкусом. Нежная рыба, тушенная в сладковатой луковой подливке, получается сочной и ароматной без сложных маринадов. Отличный вариант для домашнего ужина, когда хочется вкусно и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • хек — 800 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • перец черный молотый — по своему вкусу;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • специи для рыбы — по своему вкусу;
  • лук — 400-500 г;
  • масло — 50-70 мл.;
  • сода — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Хек очистить, удалить плавники и нарезать порционными кусочками. Рыбу слегка посолить, добавить черный молотый перец, специи для рыбы и паприку. Аккуратно перемешать, чтобы приправы равномерно покрыли каждый кусочек. Оставить на несколько минут, не маринуя долго.

риба по-єврейськи
Рыба и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Лук очистить и нарезать средними полукольцами. На сковороде разогреть масло, добавить лук и обжаривать на среднем огне, постоянно помешивая, до светло-золотистого цвета. Важно не пережарить лук, он должен остаться мягким и сочным. Когда лук начнет менять цвет, добавить соду. Масса быстро станет нежной, появится легкая карамельная нотка и образуется ароматная подливка.

рецепт риби по-єврейськи
Хек и лук. Фото: gospodynka.com.ua

На лук осторожно выложить подготовленные кусочки рыбы. Сверху смазать их луковой массой. Уменьшить огонь, накрыть сковородку крышкой и тушить 15 минут, следя, чтобы блюдо не пригорело. Через указанное время рыбу аккуратно перевернуть, снова полить луковой подливкой и, по желанию, добавить еще немного паприки. Накрыть крышкой и тушить еще 15 минут на слабом огне. Подавать блюдо горячим, сразу после приготовления, дополнив любимым гарниром.

Ужин лук рыба рецепт хек
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
