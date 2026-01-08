Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Хек с овощами в духовке — быстро, вкусно и очень полезно

Хек с овощами в духовке — быстро, вкусно и очень полезно

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 01:04
Хек с овощами в духовке — быстрый и полезный рецепт с фото
Хек с овощами. Фото: кадр из видео

Хек с овощами в духовке — идеальный вариант для быстрого и полезного ужина. Рыба, запеченная вместе со свежими овощами, сохраняет сочность и насыщенный вкус. Рецепт легкий в исполнении и подходит для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СИТИЙ СТОЛ — еда и рецепты.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • хек — 3 тушки;
  • смесь специй для рыбы — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 1/2 шт.;
  • соль — по своему вкусу;
  • масло растительное — 2 ст. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • сладкий перец — 1 шт.;
  • кабачок или цукини — 1 шт.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Овощи очистить и нарезать: лук — полукольцами, морковь — кружочками или соломкой, сладкий перец — полосками, кабачок или цуккини — кубиками. Разогреть небольшое количество масла на сковороде и обжарить овощи до легкого размягчения, не допуская сильного зарумянивания.

хек з овочами в духовці
Овощи и рыба. Фото: кадр из видео

В форму для запекания выложить обжаренные овощи, добавить нарезанные помидоры по желанию. Хек очистить, приправить смесью специй для рыбы, солью и перцем, полить соком лимона и остатком масла. Выложить рыбу на овощи.

рецепт хека з овочами в духовці
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Запекать в предварительно разогретой духовке при 180 °C до готовности рыбы, пока мясо не станет нежным и будет легко отделяться от костей. Подавать горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов приготовления рыбы

Хек в сочном маринаде — рецепт в духовке на ужин.

Простой рецепт приготовления хека, минтая или трески — рыба по-польски.

Лучший рецепт котлет из рыбы — сочные, нежные и вкусные.

Ароматная рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин.

Вкусная рыба по-французски в духовке — универсальный рецепт без хлопот.

овощи Ужин рыба рецепт хек
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации