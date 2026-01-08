Хек с овощами в духовке — быстрый и полезный рецепт с фото

Хек с овощами. Фото: кадр из видео

Хек с овощами в духовке — идеальный вариант для быстрого и полезного ужина. Рыба, запеченная вместе со свежими овощами, сохраняет сочность и насыщенный вкус. Рецепт легкий в исполнении и подходит для ежедневного меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СИТИЙ СТОЛ — еда и рецепты.

Вам понадобится:

хек — 3 тушки;

смесь специй для рыбы — 1 ч. л.;

сок лимона — 1/2 шт.;

соль — по своему вкусу;

масло растительное — 2 ст. л.;

лук — 1 шт.;

морковь — 2 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

кабачок или цукини — 1 шт.;

соль, перец — по своему вкусу;

масло для жарки — по необходимости.

Способ приготовления

Овощи очистить и нарезать: лук — полукольцами, морковь — кружочками или соломкой, сладкий перец — полосками, кабачок или цуккини — кубиками. Разогреть небольшое количество масла на сковороде и обжарить овощи до легкого размягчения, не допуская сильного зарумянивания.

Овощи и рыба. Фото: кадр из видео

В форму для запекания выложить обжаренные овощи, добавить нарезанные помидоры по желанию. Хек очистить, приправить смесью специй для рыбы, солью и перцем, полить соком лимона и остатком масла. Выложить рыбу на овощи.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Запекать в предварительно разогретой духовке при 180 °C до готовности рыбы, пока мясо не станет нежным и будет легко отделяться от костей. Подавать горячим, украсив свежей зеленью по желанию.

