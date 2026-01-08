Хек с овощами в духовке — быстрый и полезный рецепт с фото

Хек с овощами в духовке — быстро, вкусно и очень полезно
Хек с овощами в духовке — идеальный вариант для быстрого и полезного ужина. Рыба, запеченная вместе со свежими овощами, сохраняет сочность и насыщенный вкус. Рецепт легкий в исполнении и подходит для ежедневного меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СИТИЙ СТОЛ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- хек — 3 тушки;
- смесь специй для рыбы — 1 ч. л.;
- сок лимона — 1/2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- кабачок или цукини — 1 шт.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- масло для жарки — по необходимости.
Способ приготовления
Овощи очистить и нарезать: лук — полукольцами, морковь — кружочками или соломкой, сладкий перец — полосками, кабачок или цуккини — кубиками. Разогреть небольшое количество масла на сковороде и обжарить овощи до легкого размягчения, не допуская сильного зарумянивания.
В форму для запекания выложить обжаренные овощи, добавить нарезанные помидоры по желанию. Хек очистить, приправить смесью специй для рыбы, солью и перцем, полить соком лимона и остатком масла. Выложить рыбу на овощи.
Запекать в предварительно разогретой духовке при 180 °C до готовности рыбы, пока мясо не станет нежным и будет легко отделяться от костей. Подавать горячим, украсив свежей зеленью по желанию.
