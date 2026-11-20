Ліниві деруни. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо вдома є картопля та яйця, можна швидко приготувати апетитну страву, яка смакуватиме і дорослим, і дітям. Картопляні млинці виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні, а подавати їх найкраще гарячими.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 400 г (приблизно 3 шт.);

яйця — 2 шт.;

сіль — ⅓ ч. л.;

чорний мелений перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Картоплю очистити й натерти на грубій тертці. Додати яйця, сіль і перець, ретельно перемішати. Не відтискати. На розігріту сковороду діаметром 22 см із невеликою кількістю олії викласти частину маси та розподілити тонким шаром. Смажити на середньому вогні до рум’яності, перевернути й підрум’янити з іншого боку. Так само приготувати решту млинців. Кожен розрізати на чотири частини та подавати гарячими.

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