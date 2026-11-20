"Хвилинна" страва на обід чи вечерю: знадобиться 3 картоплі та 2 яйця
Ua ru
20 листопада 2026 16:24
Фото: smachnenke.com.ua
Ліниві деруни. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо вдома є картопля та яйця, можна швидко приготувати апетитну страву, яка смакуватиме і дорослим, і дітям. Картопляні млинці виходять ніжними всередині, із золотистою скоринкою зовні, а подавати їх найкраще гарячими.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 400 г (приблизно 3 шт.);
- яйця — 2 шт.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- чорний мелений перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити й натерти на грубій тертці.
- Додати яйця, сіль і перець, ретельно перемішати. Не відтискати.
- На розігріту сковороду діаметром 22 см із невеликою кількістю олії викласти частину маси та розподілити тонким шаром.
- Смажити на середньому вогні до рум’яності, перевернути й підрум’янити з іншого боку.
- Так само приготувати решту млинців. Кожен розрізати на чотири частини та подавати гарячими.
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