"Минутное" блюдо на обед или ужин: понадобится 3 картофелины и 2 яйца
Ua ru
20 ноября 2026 16:24
Фото: smachnenke.com.ua
Ленивые деруны. Фото: smachnenke.com.ua
Если дома есть картофель и яйца, можно быстро приготовить аппетитное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. Картофельные блины получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а подавать их лучше всего горячими.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 400 г (примерно 3 шт.);
- яйца — 2 шт.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
- Картофель очистить и натереть на крупной терке.
- Добавить яйца, соль и перец, тщательно перемешать. Не отжимать.
- На разогретую сковороду диаметром 22 см с небольшим количеством масла выложить часть массы и распределить тонким слоем.
- Жарить на среднем огне до румяности, перевернуть и подрумянить с другой стороны.
- Так же приготовить остальные блины. Каждый разрезать на четыре части и подавать горячими.
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