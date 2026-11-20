Ленивые деруны. Фото: smachnenke.com.ua

Если дома есть картофель и яйца, можно быстро приготовить аппетитное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям. Картофельные блины получаются нежными внутри, с золотистой корочкой снаружи, а подавать их лучше всего горячими.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 400 г (примерно 3 шт.);

яйца — 2 шт.;

соль — ⅓ ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Картофель очистить и натереть на крупной терке. Добавить яйца, соль и перец, тщательно перемешать. Не отжимать. На разогретую сковороду диаметром 22 см с небольшим количеством масла выложить часть массы и распределить тонким слоем. Жарить на среднем огне до румяности, перевернуть и подрумянить с другой стороны. Так же приготовить остальные блины. Каждый разрезать на четыре части и подавать горячими.

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