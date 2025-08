Класичний гаспачо — рецепт з фото іспанського холодного супу для літа

Класичний Гаспачо. Фото: кадр з відео

Класичний гаспачо — це справжній кулінарний символ іспанського літа, що дарує прохолоду, легкість і максимум овочевого смаку. Він готується без термічної обробки, швидко охолоджується в холодильнику та чудово освіжає навіть у найбільшу спеку. Такий суп — ідеальний варіант для легкої вечері, перекусу або подачі до святкового столу влітку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори стиглі — 1 кг;

огірки — 1–2 шт. (залежно від розміру);

солодкий перець — 1 шт. (червоний або зелений);

часник — 1–2 зубчики;

синя цибуля — ½ шт.;

холодна вода — 200–300 мл.;

вчорашній хліб або сухарі — 1–2 скибки;

винний або яблучний оцет — 1–2 ст. л.;

оливкова олія Extra Virgin — 3–4 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Для подачі:

подрібнені помідори, огірки, цибуля, чилі або гострий перець, грінки, оливкова олія.

Спосіб приготування

Помідори ошпарити окропом і зняти шкірку (за бажанням), нарізати шматочками. Огірки очистити та порізати.

Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Перець очистити від насіння, нарізати. Цибулю та часник подрібнити. Усе перекласти в глибоку миску або чашу блендера.

Огірки та солодкий перець. Фото: кадр з відео

Додати сіль, оцет, воду та трохи оливкової олії. Покласти скибки хліба (якщо дуже сухі — попередньо замочити в невеликій кількості води). Збити блендером до повної однорідності.

Овочі в блендері. Фото: кадр з відео

Спробувати на смак — за потреби додати ще солі або оцту.

Приготування гаспачо. Фото: кадр з відео

Перелити в ємність, накрити та поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб суп добре охолов.

Готовий гаспачо. Фото: кадр з відео

Перед подачею прикрасити подрібненими овочами, чилі, сухариками та кількома краплями оливкової олії. Подавати добре охолодженим.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для літнього раціону

Рецепт літнього олівʼє — страва, яка має неймовірний смак, а готується лише за 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин, який можна готувати все літо.

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — й він стане улюбленим на літо.

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить так смачно і недорого.