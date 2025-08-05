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Класичний Гаспачо — рецепт іспанського холодного супу на літо

5 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Класичний гаспачо — рецепт з фото іспанського холодного супу для літа
Класичний Гаспачо. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Класичний гаспачо — це справжній кулінарний символ іспанського літа, що дарує прохолоду, легкість і максимум овочевого смаку. Він готується без термічної обробки, швидко охолоджується в холодильнику та чудово освіжає навіть у найбільшу спеку. Такий суп — ідеальний варіант для легкої вечері, перекусу або подачі до святкового столу влітку.

Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!

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Вам знадобиться:

  • помідори стиглі — 1 кг;
  • огірки — 1–2 шт. (залежно від розміру);
  • солодкий перець — 1 шт. (червоний або зелений);
  • часник — 1–2 зубчики;
  • синя цибуля — ½ шт.;
  • холодна вода — 200–300 мл.;
  • вчорашній хліб або сухарі — 1–2 скибки;
  • винний або яблучний оцет — 1–2 ст. л.;
  • оливкова олія Extra Virgin — 3–4 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Для подачі:

  • подрібнені помідори, огірки, цибуля, чилі або гострий перець, грінки, оливкова олія.

Спосіб приготування

Помідори ошпарити окропом і зняти шкірку (за бажанням), нарізати шматочками. Огірки очистити та порізати.

класичний гаспачо, рецепт з фото іспанського холодного супу для літа
Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Перець очистити від насіння, нарізати. Цибулю та часник подрібнити. Усе перекласти в глибоку миску або чашу блендера.

класичний гаспачо, рецепт з фото
Огірки та солодкий перець. Фото: кадр з відео

Додати сіль, оцет, воду та трохи оливкової олії. Покласти скибки хліба (якщо дуже сухі — попередньо замочити в невеликій кількості води). Збити блендером до повної однорідності.

як приготувати гаспачо
Овочі в блендері. Фото: кадр з відео

Спробувати на смак — за потреби додати ще солі або оцту.

рецепт смачного гаспачо
Приготування гаспачо. Фото: кадр з відео

Перелити в ємність, накрити та поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб суп добре охолов.

рецепт холодного супу гаспачо
Готовий гаспачо. Фото: кадр з відео

Перед подачею прикрасити подрібненими овочами, чилі, сухариками та кількома краплями оливкової олії. Подавати добре охолодженим.

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