Класичний гаспачо — рецепт з фото іспанського холодного супу для літа

Класичний Гаспачо — рецепт іспанського холодного супу на літо
Класичний гаспачо — це справжній кулінарний символ іспанського літа, що дарує прохолоду, легкість і максимум овочевого смаку. Він готується без термічної обробки, швидко охолоджується в холодильнику та чудово освіжає навіть у найбільшу спеку. Такий суп — ідеальний варіант для легкої вечері, перекусу або подачі до святкового столу влітку.
Рецепт опублікували на YouTube каналі I can do it!!!
Вам знадобиться:
- помідори стиглі — 1 кг;
- огірки — 1–2 шт. (залежно від розміру);
- солодкий перець — 1 шт. (червоний або зелений);
- часник — 1–2 зубчики;
- синя цибуля — ½ шт.;
- холодна вода — 200–300 мл.;
- вчорашній хліб або сухарі — 1–2 скибки;
- винний або яблучний оцет — 1–2 ст. л.;
- оливкова олія Extra Virgin — 3–4 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Для подачі:
- подрібнені помідори, огірки, цибуля, чилі або гострий перець, грінки, оливкова олія.
Спосіб приготування
Помідори ошпарити окропом і зняти шкірку (за бажанням), нарізати шматочками. Огірки очистити та порізати.
Перець очистити від насіння, нарізати. Цибулю та часник подрібнити. Усе перекласти в глибоку миску або чашу блендера.
Додати сіль, оцет, воду та трохи оливкової олії. Покласти скибки хліба (якщо дуже сухі — попередньо замочити в невеликій кількості води). Збити блендером до повної однорідності.
Спробувати на смак — за потреби додати ще солі або оцту.
Перелити в ємність, накрити та поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб суп добре охолов.
Перед подачею прикрасити подрібненими овочами, чилі, сухариками та кількома краплями оливкової олії. Подавати добре охолодженим.
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