Классический гаспачо — рецепт с фото испанского холодного супа для лета

Классический Гаспачо — рецепт испанского холодного супа на лето
Классический гаспачо — это настоящий кулинарный символ испанского лета, дарящий прохладу, легкость и максимум овощного вкуса. Он готовится без термической обработки, быстро охлаждается в холодильнике и прекрасно освежает даже в самую жару. Такой суп — идеальный вариант для легкого ужина, перекуса или подачи к праздничному столу летом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!
Вам понадобится:
- помидоры спелые — 1 кг;
- огурцы — 1-2 шт. (в зависимости от размера);
- сладкий перец — 1 шт. (красный или зеленый);
- чеснок — 1-2 зубчика;
- синий лук — ½ шт.;
- холодная вода — 200-300 мл.;
- вчерашний хлеб или сухари — 1-2 ломтика;
- винный или яблочный уксус — 1-2 ст. л.;
- оливковое масло Extra Virgin — 3-4 ст. л.;
- соль — по своему вкусу.
Для подачи:
- измельченные помидоры, огурцы, лук, чили или острый перец, гренки, оливковое масло.
Способ приготовления
Помидоры ошпарить кипятком и снять кожицу (по желанию), нарезать кусочками. Огурцы очистить и порезать.
Перец очистить от семян, нарезать. Лук и чеснок измельчить. Все переложить в глубокую миску или чашу блендера.
Добавить соль, уксус, воду и немного оливкового масла. Положить ломтики хлеба (если очень сухие — предварительно замочить в небольшом количестве воды). Взбить блендером до полной однородности.
Попробовать на вкус — при необходимости добавить еще соли или уксуса.
Перелить в емкость, накрыть и поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы суп хорошо остыл.
Перед подачей украсить измельченными овощами, чили, сухариками и несколькими каплями оливкового масла. Подавать хорошо охлажденным.
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