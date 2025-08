Классический гаспачо — рецепт с фото испанского холодного супа для лета

Классический Гаспачо. Фото: кадр из видео

Классический гаспачо — это настоящий кулинарный символ испанского лета, дарящий прохладу, легкость и максимум овощного вкуса. Он готовится без термической обработки, быстро охлаждается в холодильнике и прекрасно освежает даже в самую жару. Такой суп — идеальный вариант для легкого ужина, перекуса или подачи к праздничному столу летом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале I can do it!!!

Вам понадобится:

помидоры спелые — 1 кг;

огурцы — 1-2 шт. (в зависимости от размера);

сладкий перец — 1 шт. (красный или зеленый);

чеснок — 1-2 зубчика;

синий лук — ½ шт.;

холодная вода — 200-300 мл.;

вчерашний хлеб или сухари — 1-2 ломтика;

винный или яблочный уксус — 1-2 ст. л.;

оливковое масло Extra Virgin — 3-4 ст. л.;

соль — по своему вкусу.

Для подачи:

измельченные помидоры, огурцы, лук, чили или острый перец, гренки, оливковое масло.

Способ приготовления

Помидоры ошпарить кипятком и снять кожицу (по желанию), нарезать кусочками. Огурцы очистить и порезать.

Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Перец очистить от семян, нарезать. Лук и чеснок измельчить. Все переложить в глубокую миску или чашу блендера.

Огурцы и сладкий перец. Фото: кадр из видео

Добавить соль, уксус, воду и немного оливкового масла. Положить ломтики хлеба (если очень сухие — предварительно замочить в небольшом количестве воды). Взбить блендером до полной однородности.

Овощи в блендере. Фото: кадр из видео

Попробовать на вкус — при необходимости добавить еще соли или уксуса.

Приготовление гаспачо. Фото: кадр з відео

Перелить в емкость, накрыть и поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы суп хорошо остыл.

Готовый гаспачо. Фото: кадр из видео

Перед подачей украсить измельченными овощами, чили, сухариками и несколькими каплями оливкового масла. Подавать хорошо охлажденным.

