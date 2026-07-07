Що приготувати з булгуру: 2 прості рецепти для смачної вечері та гарніру

Булгур в склянці. Фото: smachnenke.com.ua

Булгур — одна з найсмачніших і найкорисніших круп, яку часто недооцінюють. Якщо гречка й рис уже набридли, спробуйте ці два перевірені рецепти. Один стане чудовим гарніром до будь-якої страви, а другий — повноцінною ситною вечерею для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Рецепт №1. Розсипчастий булгур на гарнір

булгур — 1 склянка;

вершкове масло — 30 г;

вода — 2 склянки;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

На вершковому маслі обсмажити булгур 4–5 хвилин до легкого горіхового аромату. Влити гарячу воду, посолити, накрити кришкою й варити на слабкому вогні близько 20 хвилин. Після приготування залишити під кришкою ще на 5 хвилин. Такий булгур виходить розсипчастим і чудово поєднується з м'ясом, рибою та овочами.

Булгур зі свининою. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №2. Булгур зі свининою

свинина — 400 г;

булгур — 1 склянка;

морква — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

часник — 8 зубчиків;

олія — 3 ст. л.;

гаряча вода — 2 склянки;

сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

Свинину обсмажити до рум'яної скоринки, додати цибулю та моркву й готувати ще кілька хвилин. Влити трохи води, приправити спеціями, додати частину часнику та тушкувати 7 хвилин. Засипати булгур, додати решту часнику, залити гарячою водою й готувати під кришкою приблизно 20 хвилин. Перед подачею перемішати й залишити настоятися ще 5–10 хвилин.

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