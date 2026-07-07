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Головна Смак Корисна крупа, про яку всі мовчать: 2 рецепти, якщо набридли гречка та рис

Корисна крупа, про яку всі мовчать: 2 рецепти, якщо набридли гречка та рис

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 15:14
Що приготувати з булгуру: 2 прості рецепти для смачної вечері та гарніру
Булгур в склянці. Фото: smachnenke.com.ua

Булгур — одна з найсмачніших і найкорисніших круп, яку часто недооцінюють. Якщо гречка й рис уже набридли, спробуйте ці два перевірені рецепти. Один стане чудовим гарніром до будь-якої страви, а другий — повноцінною ситною вечерею для всієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Рецепт №1. Розсипчастий булгур на гарнір

  • булгур — 1 склянка;
  • вершкове масло — 30 г;
  • вода — 2 склянки;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

  1. На вершковому маслі обсмажити булгур 4–5 хвилин до легкого горіхового аромату. 
  2. Влити гарячу воду, посолити, накрити кришкою й варити на слабкому вогні близько 20 хвилин. 
  3. Після приготування залишити під кришкою ще на 5 хвилин. 
  4. Такий булгур виходить розсипчастим і чудово поєднується з м'ясом, рибою та овочами.
скільки часу варити булгур
Булгур зі свининою. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №2. Булгур зі свининою

  • свинина — 400 г;
  • булгур — 1 склянка;
  • морква — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 8 зубчиків;
  • олія — 3 ст. л.;
  • гаряча вода — 2 склянки;
  • сіль, спеції — за смаком.

Спосіб приготування

  1. Свинину обсмажити до рум'яної скоринки, додати цибулю та моркву й готувати ще кілька хвилин. 
  2. Влити трохи води, приправити спеціями, додати частину часнику та тушкувати 7 хвилин. 
  3. Засипати булгур, додати решту часнику, залити гарячою водою й готувати під кришкою приблизно 20 хвилин. 
  4. Перед подачею перемішати й залишити настоятися ще 5–10 хвилин.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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