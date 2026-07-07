Что приготовить из булгура: 2 простых рецепта для вкусного ужина и гарнира

Булгур в стакане. Фото: smachnenke.com.ua

Булгур — одна из самых вкусных и полезных круп, которую часто недооценивают. Если гречка и рис уже надоели, попробуйте эти два проверенных рецепта. Один станет отличным гарниром к любому блюду, а второй — полноценным сытным ужином для всей семьи.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Рецепт №1. Рассыпчатый булгур на гарнир

булгур — 1 стакан;

сливочное масло — 30 г;

вода — 2 стакана;

соль — по вкусу.

Способ приготовления

На сливочном масле обжарить булгур 4–5 минут до появления легкого орехового аромата. Влить горячую воду, посолить, накрыть крышкой и варить на слабом огне около 20 минут. После приготовления оставить под крышкой еще на 5 минут. Такой булгур получается рассыпчатым и прекрасно сочетается с мясом, рыбой и овощами.

Булгур со свининой. Фото: smachnenke.com.ua

Рецепт №2. Булгур со свининой

свинина — 400 г;

булгур — 1 стакан;

морковь — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 8 зубчиков;

растительное масло — 3 ст. л.;

горячая вода — 2 стакана;

соль, специи — по вкусу.

Способ приготовления

Свинину обжарить до румяной корочки, добавить лук и морковь и готовить ещё несколько минут. Влить немного воды, приправить специями, добавить часть чеснока и тушить 7 минут. Добавить булгур, оставшийся чеснок, залить горячей водой и готовить под крышкой примерно 20 минут. Перед подачей перемешать и дать настояться ещё 5–10 минут.

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