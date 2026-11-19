Натерта картопля. Фото: smachnenke.com.ua

Звичайна картопля перетворюється на апетитний корж із ніжною серединкою та хрусткими золотистими боками. Розплавлений сир додає страві насиченого смаку, а приготування на сковороді дає змогу обійтися без духовки. Така вечеря добре смакує гарячою, щойно знятою з плити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 500 г після очищення;

напівтвердий сир — 120 г;

олія — 1 ст. л. і трохи для другої сковороди;

сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Картопляний корж. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю натерти на грубій тертці й одразу викласти на розігріту сковороду з олією діаметром 24 см. Готувати на мінімальному вогні приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи, до м’якості. Додати сіль, перець і натертий сир. Прогріти ще хвилину, перемішати, розрівняти масу та злегка притиснути. Накрити кришкою й смажити 5–6 хвилин до рум’яності. Змастити олією другу сковороду діаметром 26 см, накрити нею першу та обережно перевернути корж. Готувати під кришкою ще 5–6 хвилин. Перекласти на тарілку й нарізати порційними шматочками.

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