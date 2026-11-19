"Коронна" вечеря з 2 інгредієнтів: знадобиться 500 г картоплі
Ua ru
19 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Натерта картопля. Фото: smachnenke.com.ua
Звичайна картопля перетворюється на апетитний корж із ніжною серединкою та хрусткими золотистими боками. Розплавлений сир додає страві насиченого смаку, а приготування на сковороді дає змогу обійтися без духовки. Така вечеря добре смакує гарячою, щойно знятою з плити.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 500 г після очищення;
- напівтвердий сир — 120 г;
- олія — 1 ст. л. і трохи для другої сковороди;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Картоплю натерти на грубій тертці й одразу викласти на розігріту сковороду з олією діаметром 24 см.
- Готувати на мінімальному вогні приблизно 15 хвилин, постійно помішуючи, до м’якості.
- Додати сіль, перець і натертий сир. Прогріти ще хвилину, перемішати, розрівняти масу та злегка притиснути.
- Накрити кришкою й смажити 5–6 хвилин до рум’яності.
- Змастити олією другу сковороду діаметром 26 см, накрити нею першу та обережно перевернути корж.
- Готувати під кришкою ще 5–6 хвилин. Перекласти на тарілку й нарізати порційними шматочками.
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