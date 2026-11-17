Курячу філе та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Філе попередньо маринується зі спеціями, а зверху доповнюється начинкою з помідорів, цибулі, яєць і сиру. Після запікання м’ясо залишається соковитим, а начинка стає ніжною та ароматною.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

куряче філе — 4 шт.;

сіль, чорний перець і паприка — до смаку;

соєвий соус або лимонний сік — до смаку.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

помідор — 1 шт.;

варені яйця — 2–3 шт.;

твердий сир — 80 г;

майонез або сметана — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль — до смаку.

Сирна начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Куряче філе розділити на мале й велике. Велике нарізати смужками, накрити плівкою та злегка відбити. Приправити сіллю, перцем і паприкою, змастити соєвим соусом або лимонним соком. Залишити ненадовго промаринуватися. Для начинки нарізати цибулю та помідор кубиками. Варені яйця й сир натерти, додати майонез або сметану, гірчицю та трохи солі. Перемішати. Викласти курячі шматочки на деко, змащене вершковим маслом, зверху розподілити начинку. Запікати приблизно 20 хвилин за температури 180 °C до готовності м’яса й утворення рум’яної скоринки.

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