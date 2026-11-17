Рецепт курячого філе: підходить хоч на вечерю, хоч на святковий стіл
Ua ru
17 листопада 2026 21:04
Фото: gospodynka.com.ua
Курячу філе та начинка. Фото: gospodynka.com.ua
Філе попередньо маринується зі спеціями, а зверху доповнюється начинкою з помідорів, цибулі, яєць і сиру. Після запікання м’ясо залишається соковитим, а начинка стає ніжною та ароматною.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- куряче філе — 4 шт.;
- сіль, чорний перець і паприка — до смаку;
- соєвий соус або лимонний сік — до смаку.
Для начинки:
- цибуля — 1 шт.;
- помідор — 1 шт.;
- варені яйця — 2–3 шт.;
- твердий сир — 80 г;
- майонез або сметана — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Куряче філе розділити на мале й велике. Велике нарізати смужками, накрити плівкою та злегка відбити.
- Приправити сіллю, перцем і паприкою, змастити соєвим соусом або лимонним соком. Залишити ненадовго промаринуватися.
- Для начинки нарізати цибулю та помідор кубиками.
- Варені яйця й сир натерти, додати майонез або сметану, гірчицю та трохи солі. Перемішати.
- Викласти курячі шматочки на деко, змащене вершковим маслом, зверху розподілити начинку.
- Запікати приблизно 20 хвилин за температури 180 °C до готовності м’яса й утворення рум’яної скоринки.
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