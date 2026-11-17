Куриное филе и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Филе предварительно маринуется со специями, а сверху дополняется начинкой из помидоров, лука, яиц и сыра. После запекания мясо остается сочным, а начинка становится нежной и ароматной.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

куриное филе — 4 шт.;

соль, черный перец и паприка — по вкусу;

соевый соус или лимонный сок — по вкусу.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

вареные яйца — 2–3 шт.;

твердый сыр — 80 г;

майонез или сметана — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Сырная начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе разделить на мелкое и крупное. Крупное нарезать полосками, накрыть пленкой и слегка отбить. Приправить солью, перцем и паприкой, смазать соевым соусом или лимонным соком. Оставить ненадолго промариноваться. Для начинки нарезать лук и помидор кубиками. Вареные яйца и сыр натереть, добавить майонез или сметану, горчицу и немного соли. Перемешать. Выложить кусочки курицы на противень, смазанный сливочным маслом, сверху распределить начинку. Запекать примерно 20 минут при температуре 180 °C до готовности мяса и образования румяной корочки.

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