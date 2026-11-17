Рецепт куриного филе: подойдет как для ужина, так и для праздника
Ua ru
17 ноября 2026 21:04
Фото: gospodynka.com.ua
Куриное филе и начинка. Фото: gospodynka.com.ua
Филе предварительно маринуется со специями, а сверху дополняется начинкой из помидоров, лука, яиц и сыра. После запекания мясо остается сочным, а начинка становится нежной и ароматной.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- куриное филе — 4 шт.;
- соль, черный перец и паприка — по вкусу;
- соевый соус или лимонный сок — по вкусу.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- вареные яйца — 2–3 шт.;
- твердый сыр — 80 г;
- майонез или сметана — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Куриное филе разделить на мелкое и крупное. Крупное нарезать полосками, накрыть пленкой и слегка отбить.
- Приправить солью, перцем и паприкой, смазать соевым соусом или лимонным соком. Оставить ненадолго промариноваться.
- Для начинки нарезать лук и помидор кубиками.
- Вареные яйца и сыр натереть, добавить майонез или сметану, горчицу и немного соли. Перемешать.
- Выложить кусочки курицы на противень, смазанный сливочным маслом, сверху распределить начинку.
- Запекать примерно 20 минут при температуре 180 °C до готовности мяса и образования румяной корочки.
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