Легкий ужин в духовке: все смешать и запечь
Ua ru
23 октября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Легкий ужин в духовке. Фото: smachnenke.com.ua
Когда не хочется долго стоять у плиты, на помощь придет запеканка с курицей и овощами. В ней сочетаются нежное мясо, сочные помидоры и брокколи под аппетитной сырной корочкой, поэтому отдельный гарнир не понадобится.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- брокколи — 450 г;
- куриное филе — 2 шт.;
- помидоры черри — 200 г;
- твердый сыр — 100 г;
- сметана — 5 ст. л.;
- яйца — 4 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- паприка — 1 ч. л.;
- прованские травы — ½ ч. л.;
- укроп — 20 г;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- растительное масло — для смазывания формы.
Способ приготовления
- Брокколи отварить 2–3 минуты в подсоленной воде, остудить и дать стечь.
- Куриное филе нарезать кубиками, приправить солью, паприкой и измельченным чесноком, оставить на 15 минут.
- Помидоры разрезать пополам, сыр натереть, укроп измельчить.
- Выложить курицу, брокколи и помидоры в смазанную маслом форму.
- Яйца смешать со сметаной, укропом, перцем и прованскими травами.
- Залить овощи с мясом, посыпать сыром и запекать при температуре 180 °C примерно 35–40 минут, пока курица полностью не приготовится, а заливка не схватится. Перед подачей оставить на 5–10 минут.
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