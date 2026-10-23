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Главная Вкус Легкий ужин в духовке: все смешать и запечь

Легкий ужин в духовке: все смешать и запечь

Ua ru
23 октября 2026 21:04
Куриная запеканка с брокколи и сыром: сытный ужин без лишних хлопот Фото: smachnenke.com.ua
Легкий ужин в духовке. Фото: smachnenke.com.ua

Когда не хочется долго стоять у плиты, на помощь придет запеканка с курицей и овощами. В ней сочетаются нежное мясо, сочные помидоры и брокколи под аппетитной сырной корочкой, поэтому отдельный гарнир не понадобится.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • брокколи — 450 г;
  • куриное филе — 2 шт.;
  • помидоры черри — 200 г;
  • твердый сыр — 100 г;
  • сметана — 5 ст. л.;
  • яйца — 4 шт.;
  • чеснок — 1–2 зубчика;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • прованские травы — ½ ч. л.;
  • укроп — 20 г;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • растительное масло — для смазывания формы.
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Запеканка на ужин. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Брокколи отварить 2–3 минуты в подсоленной воде, остудить и дать стечь.
  2. Куриное филе нарезать кубиками, приправить солью, паприкой и измельченным чесноком, оставить на 15 минут.
  3. Помидоры разрезать пополам, сыр натереть, укроп измельчить.
  4. Выложить курицу, брокколи и помидоры в смазанную маслом форму.
  5. Яйца смешать со сметаной, укропом, перцем и прованскими травами.
  6. Залить овощи с мясом, посыпать сыром и запекать при температуре 180 °C примерно 35–40 минут, пока курица полностью не приготовится, а заливка не схватится. Перед подачей оставить на 5–10 минут.

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Ужин картошка рецепт запеканки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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