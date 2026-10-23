Легкий ужин в духовке. Фото: smachnenke.com.ua

Когда не хочется долго стоять у плиты, на помощь придет запеканка с курицей и овощами. В ней сочетаются нежное мясо, сочные помидоры и брокколи под аппетитной сырной корочкой, поэтому отдельный гарнир не понадобится.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

брокколи — 450 г;

куриное филе — 2 шт.;

помидоры черри — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

сметана — 5 ст. л.;

яйца — 4 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

паприка — 1 ч. л.;

прованские травы — ½ ч. л.;

укроп — 20 г;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — для смазывания формы.

Запеканка на ужин. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Брокколи отварить 2–3 минуты в подсоленной воде, остудить и дать стечь. Куриное филе нарезать кубиками, приправить солью, паприкой и измельченным чесноком, оставить на 15 минут. Помидоры разрезать пополам, сыр натереть, укроп измельчить. Выложить курицу, брокколи и помидоры в смазанную маслом форму. Яйца смешать со сметаной, укропом, перцем и прованскими травами. Залить овощи с мясом, посыпать сыром и запекать при температуре 180 °C примерно 35–40 минут, пока курица полностью не приготовится, а заливка не схватится. Перед подачей оставить на 5–10 минут.

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