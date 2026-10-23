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Головна Смак Лінива вечеря в духовці: все змішати та запекти

Лінива вечеря в духовці: все змішати та запекти

Ua ru
23 жовтня 2026 21:04
Куряча запіканка з броколі та сиром: ситна вечеря без зайвого клопоту Фото: smachnenke.com.ua
Лінива вечеря в духовці. Фото: smachnenke.com.ua

Коли немає бажання довго стояти біля плити, виручить запіканка з куркою та овочами. Вона поєднує ніжне м’ясо, соковиті помідори й броколі під апетитною сирною скоринкою, тож окремий гарнір не знадобиться.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • броколі — 450 г;
  • куряче філе — 2 шт.;
  • помідори чері — 200 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • сметана — 5 ст. л.;
  • яйця — 4 шт.;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • прованські трави — ½ ч. л.;
  • кріп — 20 г;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • олія — для змащування форми.
рецепт лінивої вечері
Запіканка на вечерю. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Броколі відварити 2–3 хвилини в підсоленій воді, охолодити й дати стекти.
  2. Куряче філе нарізати кубиками, приправити сіллю, паприкою та подрібненим часником, залишити на 15 хвилин.
  3. Помідори розрізати навпіл, сир натерти, кріп подрібнити.
  4. Викласти курку, броколі та помідори у змащену олією форму.
  5. Яйця змішати зі сметаною, кропом, перцем і прованськими травами.
  6. Залити овочі з м’ясом, посипати сиром і запікати за температури 180 °C приблизно 35–40 хвилин, доки курка повністю приготується, а заливка схопиться. Перед подачею залишити на 5–10 хвилин.

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Вечеря картопля рецепт запіканки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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