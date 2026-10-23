Лінива вечеря в духовці. Фото: smachnenke.com.ua

Коли немає бажання довго стояти біля плити, виручить запіканка з куркою та овочами. Вона поєднує ніжне м’ясо, соковиті помідори й броколі під апетитною сирною скоринкою, тож окремий гарнір не знадобиться.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

броколі — 450 г;

куряче філе — 2 шт.;

помідори чері — 200 г;

твердий сир — 100 г;

сметана — 5 ст. л.;

яйця — 4 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

паприка — 1 ч. л.;

прованські трави — ½ ч. л.;

кріп — 20 г;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

олія — для змащування форми.

Запіканка на вечерю. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Броколі відварити 2–3 хвилини в підсоленій воді, охолодити й дати стекти. Куряче філе нарізати кубиками, приправити сіллю, паприкою та подрібненим часником, залишити на 15 хвилин. Помідори розрізати навпіл, сир натерти, кріп подрібнити. Викласти курку, броколі та помідори у змащену олією форму. Яйця змішати зі сметаною, кропом, перцем і прованськими травами. Залити овочі з м’ясом, посипати сиром і запікати за температури 180 °C приблизно 35–40 хвилин, доки курка повністю приготується, а заливка схопиться. Перед подачею залишити на 5–10 хвилин.

Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза

Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.

Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.

Читайте також:

Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.

Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.

Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.