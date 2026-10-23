Лінива вечеря в духовці: все змішати та запекти
Ua ru
23 жовтня 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Лінива вечеря в духовці. Фото: smachnenke.com.ua
Коли немає бажання довго стояти біля плити, виручить запіканка з куркою та овочами. Вона поєднує ніжне м’ясо, соковиті помідори й броколі під апетитною сирною скоринкою, тож окремий гарнір не знадобиться.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- броколі — 450 г;
- куряче філе — 2 шт.;
- помідори чері — 200 г;
- твердий сир — 100 г;
- сметана — 5 ст. л.;
- яйця — 4 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- паприка — 1 ч. л.;
- прованські трави — ½ ч. л.;
- кріп — 20 г;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- олія — для змащування форми.
Спосіб приготування
- Броколі відварити 2–3 хвилини в підсоленій воді, охолодити й дати стекти.
- Куряче філе нарізати кубиками, приправити сіллю, паприкою та подрібненим часником, залишити на 15 хвилин.
- Помідори розрізати навпіл, сир натерти, кріп подрібнити.
- Викласти курку, броколі та помідори у змащену олією форму.
- Яйця змішати зі сметаною, кропом, перцем і прованськими травами.
- Залити овочі з м’ясом, посипати сиром і запікати за температури 180 °C приблизно 35–40 хвилин, доки курка повністю приготується, а заливка схопиться. Перед подачею залишити на 5–10 хвилин.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Читайте також:
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.