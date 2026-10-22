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Головна Смак Пісний "Шедевр" на вечерю: картопляна запіканка з грибами

Пісний "Шедевр" на вечерю: картопляна запіканка з грибами

Ua ru
22 жовтня 2026 21:04
Пісна картопляна запіканка з печерицями: проста вечеря без м’яса
Картопляна запіканка з грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Рум’яна скоринка, ніжне картопляне пюре та ароматна грибна начинка роблять цю запіканку чудовим варіантом для сімейної вечері. Страва готується просто, добре тримає форму й смакує зі свіжими овочами або солоними огірками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • картопля — 1,5 кг;
  • цибуля — 2 середні шт.;
  • морква — 1 велика шт.;
  • печериці — 400 г;
  • олія — 4–5 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • улюблені спеції — за бажанням;
  • кріп — за бажанням.
рецепт картопляної запіканки
Картопляна запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю очистити, нарізати й відварити в підсоленій воді до м’якості.
  2. Цибулю подрібнити, моркву натерти, печериці нарізати.
  3. Обсмажити цибулю з морквою до м’якості, а гриби — до випаровування рідини та легкого рум’янцю.
  4. Змішати гриби з половиною засмажки, приправити сіллю й перцем.
  5. Злити воду з картоплі, розім’яти її в пюре та додати решту засмажки й подрібнений кріп.
  6. У змащену олією форму викласти половину пюре, розподілити грибну начинку й накрити рештою картоплі.
  7. Розрівняти поверхню та зробити виделкою неглибокі борозенки.
  8. Запікати за температури 190–200 °C приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки.
  9. Перед подачею залишити на 10–15 хвилин, щоб запіканка краще тримала форму.

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Вечеря картопля рецепт запіканки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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