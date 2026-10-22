Пісна картопляна запіканка з печерицями: проста вечеря без м’яса

Пісний "Шедевр" на вечерю: картопляна запіканка з грибами
Ua ru
22 жовтня 2026 21:04
Картопляна запіканка з грибами. Фото: smachnenke.com.ua
Рум’яна скоринка, ніжне картопляне пюре та ароматна грибна начинка роблять цю запіканку чудовим варіантом для сімейної вечері. Страва готується просто, добре тримає форму й смакує зі свіжими овочами або солоними огірками.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Реклама
Вам знадобиться:
- картопля — 1,5 кг;
- цибуля — 2 середні шт.;
- морква — 1 велика шт.;
- печериці — 400 г;
- олія — 4–5 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- улюблені спеції — за бажанням;
- кріп — за бажанням.
Спосіб приготування
- Картоплю очистити, нарізати й відварити в підсоленій воді до м’якості.
- Цибулю подрібнити, моркву натерти, печериці нарізати.
- Обсмажити цибулю з морквою до м’якості, а гриби — до випаровування рідини та легкого рум’янцю.
- Змішати гриби з половиною засмажки, приправити сіллю й перцем.
- Злити воду з картоплі, розім’яти її в пюре та додати решту засмажки й подрібнений кріп.
- У змащену олією форму викласти половину пюре, розподілити грибну начинку й накрити рештою картоплі.
- Розрівняти поверхню та зробити виделкою неглибокі борозенки.
- Запікати за температури 190–200 °C приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки.
- Перед подачею залишити на 10–15 хвилин, щоб запіканка краще тримала форму.
Пропонуємо вас ознайомитися з нашою добіркою сезонних рецептів з гарбуза
Фарширований гарбуз з фаршем — новий швидкий рецепт на вечерю.
Гарбузові оладки за 10 хвилин — на сніданок, обід чи вечерю.
Читайте також:
Гарбузовий сік з морквою та грушами — "золотий" еліксир здоров'я.
Мармурова запіканка з гарбузом та сиром — для смачного сніданку.
Гарбузовий сік на зиму — "золотий нектар" з вітамінами.