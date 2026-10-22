Пісна картопляна запіканка з печерицями: проста вечеря без м’яса

Картопляна запіканка з грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Рум’яна скоринка, ніжне картопляне пюре та ароматна грибна начинка роблять цю запіканку чудовим варіантом для сімейної вечері. Страва готується просто, добре тримає форму й смакує зі свіжими овочами або солоними огірками.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 1,5 кг;

цибуля — 2 середні шт.;

морква — 1 велика шт.;

печериці — 400 г;

олія — 4–5 ст. л.;

сіль — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

улюблені спеції — за бажанням;

кріп — за бажанням.

Картопляна запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю очистити, нарізати й відварити в підсоленій воді до м’якості. Цибулю подрібнити, моркву натерти, печериці нарізати. Обсмажити цибулю з морквою до м’якості, а гриби — до випаровування рідини та легкого рум’янцю. Змішати гриби з половиною засмажки, приправити сіллю й перцем. Злити воду з картоплі, розім’яти її в пюре та додати решту засмажки й подрібнений кріп. У змащену олією форму викласти половину пюре, розподілити грибну начинку й накрити рештою картоплі. Розрівняти поверхню та зробити виделкою неглибокі борозенки. Запікати за температури 190–200 °C приблизно 35–40 хвилин до золотистої скоринки. Перед подачею залишити на 10–15 хвилин, щоб запіканка краще тримала форму.

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