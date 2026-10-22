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Главная Вкус Постный "Шедевр" на ужин: картофельная запеканка с грибами

Постный "Шедевр" на ужин: картофельная запеканка с грибами

Ua ru
22 октября 2026 21:04
Постная картофельная запеканка с шампиньонами: простой ужин без мяса
Картофельная запеканка с грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Золотистая корочка, нежное картофельное пюре и ароматная грибная начинка делают эту запеканку отличным вариантом для семейного ужина. Блюдо готовится просто, хорошо держит форму и прекрасно сочетается со свежими овощами или солеными огурцами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • картофель — 1,5 кг;
  • лук — 2 средних шт.;
  • морковь — 1 крупная шт.;
  • шампиньоны — 400 г;
  • растительное масло — 4–5 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу;
  • любимые специи — по желанию;
  • укроп — по желанию.
рецепт картопляної запіканки
Картофельная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель очистить, нарезать и отварить в подсоленной воде до мягкости.
  2. Лук мелко нарезать, морковь натереть, шампиньоны нарезать.
  3. Обжарить лук с морковью до мягкости, а грибы — до испарения жидкости и появления легкого румянца.
  4. Смешать грибы с половиной обжарки, приправить солью и перцем.
  5. Слить воду с картофеля, размять его в пюре и добавить оставшуюся зажарку и измельченный укроп.
  6. В смазанную маслом форму выложить половину пюре, распределить грибную начинку и накрыть оставшимся картофелем.
  7. Разровнять поверхность и сделать вилкой неглубокие бороздки.
  8. Запекать при температуре 190–200 °C примерно 35–40 минут до появления золотистой корочки.
  9. Перед подачей оставить на 10–15 минут, чтобы запеканка лучше держала форму.

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Ужин картошка рецепт запеканки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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