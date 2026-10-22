Постная картофельная запеканка с шампиньонами: простой ужин без мяса

Постный "Шедевр" на ужин: картофельная запеканка с грибами
Ua ru
22 октября 2026 21:04
Картофельная запеканка с грибами. Фото: smachnenke.com.ua
Золотистая корочка, нежное картофельное пюре и ароматная грибная начинка делают эту запеканку отличным вариантом для семейного ужина. Блюдо готовится просто, хорошо держит форму и прекрасно сочетается со свежими овощами или солеными огурцами.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- картофель — 1,5 кг;
- лук — 2 средних шт.;
- морковь — 1 крупная шт.;
- шампиньоны — 400 г;
- растительное масло — 4–5 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- чёрный молотый перец — по вкусу;
- любимые специи — по желанию;
- укроп — по желанию.
Способ приготовления
- Картофель очистить, нарезать и отварить в подсоленной воде до мягкости.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть, шампиньоны нарезать.
- Обжарить лук с морковью до мягкости, а грибы — до испарения жидкости и появления легкого румянца.
- Смешать грибы с половиной обжарки, приправить солью и перцем.
- Слить воду с картофеля, размять его в пюре и добавить оставшуюся зажарку и измельченный укроп.
- В смазанную маслом форму выложить половину пюре, распределить грибную начинку и накрыть оставшимся картофелем.
- Разровнять поверхность и сделать вилкой неглубокие бороздки.
- Запекать при температуре 190–200 °C примерно 35–40 минут до появления золотистой корочки.
- Перед подачей оставить на 10–15 минут, чтобы запеканка лучше держала форму.
Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы
Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.
Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.
Читайте также:
Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.
Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.
Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.