Постная картофельная запеканка с шампиньонами: простой ужин без мяса

Картофельная запеканка с грибами. Фото: smachnenke.com.ua

Золотистая корочка, нежное картофельное пюре и ароматная грибная начинка делают эту запеканку отличным вариантом для семейного ужина. Блюдо готовится просто, хорошо держит форму и прекрасно сочетается со свежими овощами или солеными огурцами.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 1,5 кг;

лук — 2 средних шт.;

морковь — 1 крупная шт.;

шампиньоны — 400 г;

растительное масло — 4–5 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

любимые специи — по желанию;

укроп — по желанию.

Картофельная запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель очистить, нарезать и отварить в подсоленной воде до мягкости. Лук мелко нарезать, морковь натереть, шампиньоны нарезать. Обжарить лук с морковью до мягкости, а грибы — до испарения жидкости и появления легкого румянца. Смешать грибы с половиной обжарки, приправить солью и перцем. Слить воду с картофеля, размять его в пюре и добавить оставшуюся зажарку и измельченный укроп. В смазанную маслом форму выложить половину пюре, распределить грибную начинку и накрыть оставшимся картофелем. Разровнять поверхность и сделать вилкой неглубокие бороздки. Запекать при температуре 190–200 °C примерно 35–40 минут до появления золотистой корочки. Перед подачей оставить на 10–15 минут, чтобы запеканка лучше держала форму.

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