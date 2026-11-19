Натертый картофель. Фото: smachnenke.com.ua

Обычный картофель превращается в аппетитный пирог с нежной серединкой и хрустящими золотистыми краями. Расплавленный сыр придает блюду насыщенный вкус, а приготовление на сковороде позволяет обойтись без духовки. Такой ужин особенно хорош в горячем виде, сразу после снятия с плиты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 500 г после очистки;

полутвердый сыр — 120 г;

растительное масло — 1 ст. л. и немного для второй сковороды;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Картофельный корж. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Картофель натереть на крупной терке и сразу выложить на разогретую сковороду с маслом диаметром 24 см. Готовить на минимальном огне примерно 15 минут, постоянно помешивая, до мягкости. Добавить соль, перец и натертый сыр. Прогреть ещё минуту, перемешать, разровнять массу и слегка прижать. Накрыть крышкой и жарить 5–6 минут до румяности. Смазать маслом вторую сковороду диаметром 26 см, накрыть ею первую и осторожно перевернуть корж. Готовить под крышкой ещё 5–6 минут. Переложить на тарелку и нарезать порционными кусочками.

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