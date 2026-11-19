"Коронный" ужин из 2 ингредиентов: понадобится 500 г картофеля
Обычный картофель превращается в аппетитный пирог с нежной серединкой и хрустящими золотистыми краями. Расплавленный сыр придает блюду насыщенный вкус, а приготовление на сковороде позволяет обойтись без духовки. Такой ужин особенно хорош в горячем виде, сразу после снятия с плиты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г после очистки;
- полутвердый сыр — 120 г;
- растительное масло — 1 ст. л. и немного для второй сковороды;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель натереть на крупной терке и сразу выложить на разогретую сковороду с маслом диаметром 24 см.
- Готовить на минимальном огне примерно 15 минут, постоянно помешивая, до мягкости.
- Добавить соль, перец и натертый сыр. Прогреть ещё минуту, перемешать, разровнять массу и слегка прижать.
- Накрыть крышкой и жарить 5–6 минут до румяности.
- Смазать маслом вторую сковороду диаметром 26 см, накрыть ею первую и осторожно перевернуть корж.
- Готовить под крышкой ещё 5–6 минут. Переложить на тарелку и нарезать порционными кусочками.
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