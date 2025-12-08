Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Краще, ніж смажена риба — швидкий рецепт хека або минтая

Краще, ніж смажена риба — швидкий рецепт хека або минтая

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 21:04
Краще, ніж смажена риба — рецепт приготування хека або минтая у соусі за кілька хвилин
Минтай та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати корисну і соковиту рибу без зайвих зусиль. Хек або минтай виходять настільки ніжними, ароматними та збалансованими, що звичайна смажена риба просто не зрівняється. Страва готується легко, потребує мінімум інгредієнтів і чудово підходить для ситної вечері, яку можна подати з рисом або легким гарніром.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • риба минтай — 2 шт.;
  • борошно — 4 ст. л.;
  • майонез або сметана високої жирності — 3–4 ст. л.;
  • соєвий соус — 80 мл;
  • діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 3–4 зубчики;
  • помідори черрі — 10–12 шт.;
  • рис — 1 склянка;
  • сіль, чорний мелений перець, мелений коріандр, спеції для риби та спеції для овочів — до свого смаку;
  • олія — за потребою;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Підготувати рибу: нарізати минтай шматочками, посипати сіллю, чорним меленим перцем, спеціями для риби, додати борошно та олію. Добре перемішати руками, щоб спеції рівномірно розподілилися. Приготувати соус: у мисці змішати майонез або сметану, соєвий соус та діжонську гірчицю, влити суміш до риби і ще раз перемішати. Залишити маринуватися на 15–20 хвилин.

як приготувтаи хек чи минтай
Овочі та рис. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати форму для запікання: застелити дно пергаментом, зверху викласти цибулю, нарізану півкільцями, додати натерту на тертці моркву та подрібнений часник. Посипати сіллю, мелений коріандром і спеціями для овочів, перемішати руками.

 

рецепт приготування минтая
Риба в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти замариновану рибу на овочеву основу, між шматочками розкласти помідори черрі. Намочити пергамент у воді, накрити ним форму, щільно притиснувши по краях, щоб риба запікалася у власних соках.

рецепт приготування хека в духовці
Риба та рис. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати в духовці, попередньо розігрітій до 200°C, протягом 40–45 хвилин. Паралельно зварити рис: промити крупу кілька разів, залити водою, довести до кипіння, посолити після закипання та варити 15 хвилин на слабкому вогні. Залишити під кришкою на 15–20 хвилин.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів приготування риби 

Хек у соковитому маринаді — рецепт у духовці на вечерю

Простий рецепт приготування хека, минтая або тріски — риба по-польськи.

Найкращий рецепт котлет із риби — соковиті, ніжні та смачні.

Ароматна риба по-єврейськи — найсмачніший рецепт, ідеально на вечерю.

Смачна риба по-французьки в духовці — універсальний рецепт без клопоту.

Вечеря риба рецепт хек минтай
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації