Краще, ніж смажена риба — рецепт приготування хека або минтая у соусі за кілька хвилин

Минтай та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати корисну і соковиту рибу без зайвих зусиль. Хек або минтай виходять настільки ніжними, ароматними та збалансованими, що звичайна смажена риба просто не зрівняється. Страва готується легко, потребує мінімум інгредієнтів і чудово підходить для ситної вечері, яку можна подати з рисом або легким гарніром.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

риба минтай — 2 шт.;

борошно — 4 ст. л.;

майонез або сметана високої жирності — 3–4 ст. л.;

соєвий соус — 80 мл;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 3–4 зубчики;

помідори черрі — 10–12 шт.;

рис — 1 склянка;

сіль, чорний мелений перець, мелений коріандр, спеції для риби та спеції для овочів — до свого смаку;

олія — за потребою;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Підготувати рибу: нарізати минтай шматочками, посипати сіллю, чорним меленим перцем, спеціями для риби, додати борошно та олію. Добре перемішати руками, щоб спеції рівномірно розподілилися. Приготувати соус: у мисці змішати майонез або сметану, соєвий соус та діжонську гірчицю, влити суміш до риби і ще раз перемішати. Залишити маринуватися на 15–20 хвилин.

Овочі та рис. Фото: gospodynka.com.ua

Підготувати форму для запікання: застелити дно пергаментом, зверху викласти цибулю, нарізану півкільцями, додати натерту на тертці моркву та подрібнений часник. Посипати сіллю, мелений коріандром і спеціями для овочів, перемішати руками.

Риба в соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти замариновану рибу на овочеву основу, між шматочками розкласти помідори черрі. Намочити пергамент у воді, накрити ним форму, щільно притиснувши по краях, щоб риба запікалася у власних соках.

Риба та рис. Фото: gospodynka.com.ua

Запікати в духовці, попередньо розігрітій до 200°C, протягом 40–45 хвилин. Паралельно зварити рис: промити крупу кілька разів, залити водою, довести до кипіння, посолити після закипання та варити 15 хвилин на слабкому вогні. Залишити під кришкою на 15–20 хвилин.

