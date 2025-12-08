Краще, ніж смажена риба — рецепт приготування хека або минтая у соусі за кілька хвилин

Краще, ніж смажена риба — швидкий рецепт хека або минтая
Цей рецепт — справжня знахідка для тих, хто хоче швидко приготувати корисну і соковиту рибу без зайвих зусиль. Хек або минтай виходять настільки ніжними, ароматними та збалансованими, що звичайна смажена риба просто не зрівняється. Страва готується легко, потребує мінімум інгредієнтів і чудово підходить для ситної вечері, яку можна подати з рисом або легким гарніром.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- риба минтай — 2 шт.;
- борошно — 4 ст. л.;
- майонез або сметана високої жирності — 3–4 ст. л.;
- соєвий соус — 80 мл;
- діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- часник — 3–4 зубчики;
- помідори черрі — 10–12 шт.;
- рис — 1 склянка;
- сіль, чорний мелений перець, мелений коріандр, спеції для риби та спеції для овочів — до свого смаку;
- олія — за потребою;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Підготувати рибу: нарізати минтай шматочками, посипати сіллю, чорним меленим перцем, спеціями для риби, додати борошно та олію. Добре перемішати руками, щоб спеції рівномірно розподілилися. Приготувати соус: у мисці змішати майонез або сметану, соєвий соус та діжонську гірчицю, влити суміш до риби і ще раз перемішати. Залишити маринуватися на 15–20 хвилин.
Підготувати форму для запікання: застелити дно пергаментом, зверху викласти цибулю, нарізану півкільцями, додати натерту на тертці моркву та подрібнений часник. Посипати сіллю, мелений коріандром і спеціями для овочів, перемішати руками.
Викласти замариновану рибу на овочеву основу, між шматочками розкласти помідори черрі. Намочити пергамент у воді, накрити ним форму, щільно притиснувши по краях, щоб риба запікалася у власних соках.
Запікати в духовці, попередньо розігрітій до 200°C, протягом 40–45 хвилин. Паралельно зварити рис: промити крупу кілька разів, залити водою, довести до кипіння, посолити після закипання та варити 15 хвилин на слабкому вогні. Залишити під кришкою на 15–20 хвилин.
