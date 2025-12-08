Видео
Видео

Лучше, чем жареная рыба — быстрый рецепт хека или минтая

Лучше, чем жареная рыба — быстрый рецепт хека или минтая

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 21:04
Лучше, чем жареная рыба — рецепт приготовления хека или минтая в соусе за несколько минут
Минтай и соус. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет быстро приготовить полезную и сочную рыбу без лишних усилий. Хек или минтай получаются настолько нежными, ароматными и сбалансированными, что обычная жареная рыба просто не сравнится. Блюдо готовится легко, требует минимум ингредиентов и отлично подходит для сытного ужина, которое можно подать с рисом или легким гарниром.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • рыба минтай — 2 шт.;
  • мука — 4 ст. л.;
  • майонез или сметана высокой жирности — 3-4 ст. л.;
  • соевый соус — 80 мл.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • помидоры черри — 10-12 шт.;
  • рис — 1 стакан;
  • соль, черный молотый перец, молотый кориандр, специи для рыбы и специи для овощей — по своему вкусу;
  • масло — по необходимости;
  • зелень — для подачи.

Способ приготовления

Подготовить рыбу: нарезать минтай кусочками, посыпать солью, черным молотым перцем, специями для рыбы, добавить муку и масло. Хорошо перемешать руками, чтобы специи равномерно распределились. Приготовить соус: в миске смешать майонез или сметану, соевый соус и дижонскую горчицу, влить смесь к рыбе и еще раз перемешать. Оставить мариноваться на 15-20 минут.

як приготувтаи хек чи минтай
Овощи и рис. Фото: gospodynka.com.ua

Подготовить форму для запекания: застелить дно пергаментом, сверху выложить лук, нарезанный полукольцами, добавить натертую на терке морковь и измельченный чеснок. Посыпать солью, молотый кориандром и специями для овощей, перемешать руками.

рецепт приготування минтая
Рыба в соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить замаринованную рыбу на овощную основу, между кусочками разложить помидоры черри. Намочить пергамент в воде, накрыть им форму, плотно прижав по краям, чтобы рыба запекалась в собственных соках.

рецепт приготування хека в духовці
Рыба и рис. Фото: gospodynka.com.ua

Запекать в духовке, предварительно разогретой до 200°C, в течение 40-45 минут. Параллельно сварить рис: промыть крупу несколько раз, залить водой, довести до кипения, посолить после закипания и варить 15 минут на слабом огне. Оставить под крышкой на 15-20 минут.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
