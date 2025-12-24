Свинячі ребра в яблучному маринаді — рецепт приготування на Новий рік

Свинячі ребра. Фото: кадр з відео

Свинячі ребра в яблучному маринаді — це страва, яка легко затьмарює класичний шашлик. М’ясо виходить ніжним, соковитим і насиченим спеціями, з легкою кисло-солодкою ноткою. Ідеальний варіант для новорічного столу, коли хочеться подати щось ефектне, але без складних маніпуляцій.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

свинячі м’ясисті ребра — 1 кг;

яблуко кисло-солодке — 1 шт.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

кетчуп — 3 ст. л.;

соєвий соус — 3 ст. л.;

паприка мелена — 2 ч. л.;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

часник сушений — 1,5 ч. л.;

італійські трави — 2 ч. л.;

перець чилі пластівцями — до свого смаку;

цукор — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Ребра добре промити під прохолодною водою, за потреби зняти плівки та розрізати на порційні шматки. Перекласти м’ясо у глибоку миску, додати сіль і чорний перець, ретельно втерти спеції руками.

Свинячі ребра. Фото: кадр з відео

Яблуко натерти на дрібній тертці разом зі шкіркою. До яблучної маси додати яблучний оцет, кетчуп, соєвий соус, паприку, коріандр, сушений часник, італійські трави, перець чилі та цукор. Усе добре перемішати до однорідності.

Ребра у фользі. Фото: кадр з відео

Залити ребра маринадом, залишивши невелику кількість для фінального змащування. Добре перемішати, накрити плівкою та поставити в холодильник щонайменше на 2–3 години, а краще на ніч. За 1 годину до запікання дістати м’ясо з холодильника, щоб воно прогрілося до кімнатної температури.

Запечені ребра. Фото: кадр з відео

Форму для запікання застелити фольгою, викласти ребра в один шар, накрити зверху фольгою. Запікати у розігрітій до 200 °C духовці близько 2 годин до м’якості. Після цього зняти верхню фольгу, злити зайву рідину, змастити ребра залишеним маринадом і запікати ще 5–7 хвилин до рум’яної скоринки. Перевернути ребра, знову змастити маринадом і допекти ще кілька хвилин до апетитного кольору.

