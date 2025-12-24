Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Лучше шашлыка — свиные ребра в маринаде на Новый год

Лучше шашлыка — свиные ребра в маринаде на Новый год

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 15:04
Свиные ребра в яблочном маринаде — рецепт приготовления на Новый год
Свиные ребра. Фото: кадр из видео

Свиные ребра в яблочном маринаде — это блюдо, которое легко затмевает классический шашлык. Мясо получается нежным, сочным и насыщенным специями, с легкой кисло-сладкой ноткой. Идеальный вариант для новогоднего стола, когда хочется подать что-то эффектное, но без сложных манипуляций.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • свиные мясистые свиные ребра — 1 кг;
  • яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • кетчуп — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 3 ст. л.;
  • паприка молотая — 2 ч. л.;
  • кориандр молотый — 1 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 1,5 ч. л.;
  • итальянские травы — 2 ч. л.;
  • перец чили хлопьями — по своему вкусу;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Ребра хорошо промыть под прохладной водой, при необходимости снять пленки и разрезать на порционные куски. Переложить мясо в глубокую миску, добавить соль и черный перец, тщательно втереть специи руками.

рецепт свинячих ребер
Свиные ребра. Фото: кадр из видео

Яблоко натереть на мелкой терке вместе с кожурой. К яблочной массе добавить яблочный уксус, кетчуп, соевый соус, паприку, кориандр, сушеный чеснок, итальянские травы, перец чили и сахар. Все хорошо перемешать до однородности.

свинячі ребра в яблучному маринаді
Ребра в фольге. Фото: кадр из видео

Залить ребра маринадом, оставив небольшое количество для финального смазывания. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. За 1 час до запекания достать мясо из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры.

смачні свинячі ребра в яблучному маринаді
Запеченные ребра. Фото: кадр из видео

Форму для запекания застелить фольгой, выложить ребра в один слой, накрыть сверху фольгой. Запекать в разогретой до 200 °C духовке около 2 часов до мягкости. После этого снять верхнюю фольгу, слить лишнюю жидкость, смазать ребра оставшимся маринадом и запекать еще 5-7 минут до румяной корочки. Перевернуть ребра, снова смазать маринадом и допечь еще несколько минут до аппетитного цвета.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт свинина ребра Что приготовить на Новый год
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации