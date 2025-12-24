Свиные ребра в яблочном маринаде — рецепт приготовления на Новый год

Свиные ребра. Фото: кадр из видео

Свиные ребра в яблочном маринаде — это блюдо, которое легко затмевает классический шашлык. Мясо получается нежным, сочным и насыщенным специями, с легкой кисло-сладкой ноткой. Идеальный вариант для новогоднего стола, когда хочется подать что-то эффектное, но без сложных манипуляций.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

свиные мясистые свиные ребра — 1 кг;

яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

кетчуп — 3 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

паприка молотая — 2 ч. л.;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

чеснок сушеный — 1,5 ч. л.;

итальянские травы — 2 ч. л.;

перец чили хлопьями — по своему вкусу;

сахар — 1 ст. л.;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Ребра хорошо промыть под прохладной водой, при необходимости снять пленки и разрезать на порционные куски. Переложить мясо в глубокую миску, добавить соль и черный перец, тщательно втереть специи руками.

Свиные ребра. Фото: кадр из видео

Яблоко натереть на мелкой терке вместе с кожурой. К яблочной массе добавить яблочный уксус, кетчуп, соевый соус, паприку, кориандр, сушеный чеснок, итальянские травы, перец чили и сахар. Все хорошо перемешать до однородности.

Ребра в фольге. Фото: кадр из видео

Залить ребра маринадом, оставив небольшое количество для финального смазывания. Хорошо перемешать, накрыть пленкой и поставить в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. За 1 час до запекания достать мясо из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры.

Запеченные ребра. Фото: кадр из видео

Форму для запекания застелить фольгой, выложить ребра в один слой, накрыть сверху фольгой. Запекать в разогретой до 200 °C духовке около 2 часов до мягкости. После этого снять верхнюю фольгу, слить лишнюю жидкость, смазать ребра оставшимся маринадом и запекать еще 5-7 минут до румяной корочки. Перевернуть ребра, снова смазать маринадом и допечь еще несколько минут до аппетитного цвета.

