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Кращий рецепт салату з кабачків "по-корейськи" — рецепт на літо

12 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Кабачки по-корейськи з гострою олією — ідеальний літній салат за перевіреним рецептом
Кабачки по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — справжня знахідка для літа. Легкий, хрумкий, з пряним ароматом коріандру, часнику та гострої олії. Готується просто, а смакує яскраво, подавайте як закуску, гарнір або закручуйте в банки на зиму.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • кабачки — 900 г;
  • перець солодкий або гострий — 100 г;
  • селера — 50 г;
  • кріп — 20 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • мелений коріандр — 1 ч. л.;
  • оцет 70 % — 1 ч. л.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • мелений гострий перець — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружечками, посолити й залишити на одну годину, періодично перемішуючи. Потім добре відтиснути від соку.

рецепт кабачків
Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до кабачків тонко нарізаний перець, подрібнену селеру, кріп та натертий часник. Всипати цукор, коріандр, чорний перець і влити оцет.

кабачки по-корейськи
Спеції та кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В окремому сотейнику нагріти олію з паприкою та меленим гострим перцем, довести до закипання, прогріти 10–15 секунд. Влити гарячу ароматизовану олію до овочів.

рецепт кабачків по-корейськи
Закуска з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати, охолодити й подавати. Салат можна зберігати в холодильнику кілька днів — смак з кожною годиною лише покращується.

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