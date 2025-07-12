Кабачки по-корейськи з гострою олією — ідеальний літній салат за перевіреним рецептом

Кращий рецепт салату з кабачків "по-корейськи" — рецепт на літо
Цей салат — справжня знахідка для літа. Легкий, хрумкий, з пряним ароматом коріандру, часнику та гострої олії. Готується просто, а смакує яскраво, подавайте як закуску, гарнір або закручуйте в банки на зиму.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- кабачки — 900 г;
- перець солодкий або гострий — 100 г;
- селера — 50 г;
- кріп — 20 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
- мелений коріандр — 1 ч. л.;
- оцет 70 % — 1 ч. л.;
- олія — 3 ст. л.;
- мелений гострий перець — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати кружечками, посолити й залишити на одну годину, періодично перемішуючи. Потім добре відтиснути від соку.
Додати до кабачків тонко нарізаний перець, подрібнену селеру, кріп та натертий часник. Всипати цукор, коріандр, чорний перець і влити оцет.
В окремому сотейнику нагріти олію з паприкою та меленим гострим перцем, довести до закипання, прогріти 10–15 секунд. Влити гарячу ароматизовану олію до овочів.
Добре перемішати, охолодити й подавати. Салат можна зберігати в холодильнику кілька днів — смак з кожною годиною лише покращується.
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