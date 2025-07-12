Кабачки по-корейськи з гострою олією — ідеальний літній салат за перевіреним рецептом

Кабачки по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для літа. Легкий, хрумкий, з пряним ароматом коріандру, часнику та гострої олії. Готується просто, а смакує яскраво, подавайте як закуску, гарнір або закручуйте в банки на зиму.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

кабачки — 900 г;

перець солодкий або гострий — 100 г;

селера — 50 г;

кріп — 20 г;

часник — 2–3 зубчики;

сіль — 1 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

мелений коріандр — 1 ч. л.;

оцет 70 % — 1 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

мелений гострий перець — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружечками, посолити й залишити на одну годину, періодично перемішуючи. Потім добре відтиснути від соку.

Нарізані кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Додати до кабачків тонко нарізаний перець, подрібнену селеру, кріп та натертий часник. Всипати цукор, коріандр, чорний перець і влити оцет.

Спеції та кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В окремому сотейнику нагріти олію з паприкою та меленим гострим перцем, довести до закипання, прогріти 10–15 секунд. Влити гарячу ароматизовану олію до овочів.

Закуска з кабачків. Фото: smachnenke.com.ua

Добре перемішати, охолодити й подавати. Салат можна зберігати в холодильнику кілька днів — смак з кожною годиною лише покращується.

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