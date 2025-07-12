Кабачки по-корейски с острым маслом — идеальный летний салат по проверенному рецепту

Лучший рецепт салата из кабачков "по-корейски" — рецепт на лето
Этот салат — настоящая находка для лета. Легкий, хрустящий, с пряным ароматом кориандра, чеснока и острого масла. Готовится просто, а на вкус ярко, подавайте как закуску, гарнир или закручивайте в банки на зиму.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- кабачки — 900 г;
- перец сладкий или острый — 100 г;
- сельдерей — 50 г;
- укроп — 20 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- молотый кориандр — 1 ч. л.;
- уксус 70 % — 1 ч. л.;
- масло — 3 ст. л.;
- молотый острый перец — 1 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.
Способ приготовления
Кабачки нарезать кружочками, посолить и оставить на один час, периодически перемешивая. Затем хорошо отжать от сока.
Добавить к кабачкам тонко нарезанный перец, измельченный сельдерей, укроп и натертый чеснок. Всыпать сахар, кориандр, черный перец и влить уксус.
В отдельном сотейнике нагреть масло с паприкой и молотым острым перцем, довести до закипания, прогреть 10-15 секунд. Влить горячее ароматизированное масло к овощам.
Хорошо перемешать, охладить и подавать. Салат можно хранить в холодильнике несколько дней — вкус с каждым часом только улучшается.
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