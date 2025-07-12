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Лучший рецепт салата из кабачков "по-корейски" — рецепт на лето

12 июля 2025 12:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Кабачки по-корейски с острым маслом — идеальный летний салат по проверенному рецепту
Кабачки по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — настоящая находка для лета. Легкий, хрустящий, с пряным ароматом кориандра, чеснока и острого масла. Готовится просто, а на вкус ярко, подавайте как закуску, гарнир или закручивайте в банки на зиму.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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  • кабачки — 900 г;
  • перец сладкий или острый — 100 г;
  • сельдерей — 50 г;
  • укроп — 20 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • молотый кориандр — 1 ч. л.;
  • уксус 70 % — 1 ч. л.;
  • масло — 3 ст. л.;
  • молотый острый перец — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками, посолить и оставить на один час, периодически перемешивая. Затем хорошо отжать от сока.

рецепт кабачків
Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить к кабачкам тонко нарезанный перец, измельченный сельдерей, укроп и натертый чеснок. Всыпать сахар, кориандр, черный перец и влить уксус.

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кабачки по-корейськи
Специи и кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельном сотейнике нагреть масло с паприкой и молотым острым перцем, довести до закипания, прогреть 10-15 секунд. Влить горячее ароматизированное масло к овощам.

рецепт кабачків по-корейськи
Закуска из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать, охладить и подавать. Салат можно хранить в холодильнике несколько дней — вкус с каждым часом только улучшается.

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