Кабачки по-корейски с острым маслом — идеальный летний салат по проверенному рецепту

Кабачки по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка для лета. Легкий, хрустящий, с пряным ароматом кориандра, чеснока и острого масла. Готовится просто, а на вкус ярко, подавайте как закуску, гарнир или закручивайте в банки на зиму.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

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кабачки — 900 г;

перец сладкий или острый — 100 г;

сельдерей — 50 г;

укроп — 20 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

уксус 70 % — 1 ч. л.;

масло — 3 ст. л.;

молотый острый перец — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками, посолить и оставить на один час, периодически перемешивая. Затем хорошо отжать от сока.

Нарезанные кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить к кабачкам тонко нарезанный перец, измельченный сельдерей, укроп и натертый чеснок. Всыпать сахар, кориандр, черный перец и влить уксус.

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Специи и кабачки. Фото: smachnenke.com.ua

В отдельном сотейнике нагреть масло с паприкой и молотым острым перцем, довести до закипания, прогреть 10-15 секунд. Влить горячее ароматизированное масло к овощам.

Закуска из кабачков. Фото: smachnenke.com.ua

Хорошо перемешать, охладить и подавать. Салат можно хранить в холодильнике несколько дней — вкус с каждым часом только улучшается.

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