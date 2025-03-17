Соковита куряча грудка на сніданок для бутербродів — простий рецепт

Соковита куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете ідеальну курячу грудку для бутербродів? Цей простий спосіб зробить м’ясо неймовірно соковитим і ніжним. Готується без зайвого жиру, а смак просто чудовий.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

куряча грудинка — 500 г;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

червоний солодкий перець — за смаком.

Спосіб приготування

Курячу грудинку натерти сіллю з обох боків (приблизно ½ ч. л. на 500 г м’яса), додати чорний та червоний солодкий перець за смаком.

Куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Підготувати пакет із застібкою: покласти всередину курячу грудку. Щоб максимально видалити повітря, занурити пакет у глибоку чашу з водою, поступово опускаючи його, поки повітря не вийде.

Куряча грудка та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

Закрити застібку. Якщо пакета із застібкою немає, можна використати звичайний пакет або рукав для запікання.

Запечена куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

У чашу мультиварки налити приблизно 1,5 л води, покласти пакет із курячою грудкою. Завдяки вакуумному ефекту м’ясо повністю зануриться у воду. Увімкнути режим "Мультикухар", встановити температуру 70 °C та час приготування — 1 годину. Після сигналу мультиварки вийняти курячу грудку.

Готова куряча грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Готову грудку можна подавати гарячою разом із гарніром або охолодити в холодильнику для нарізки. Ідеально підходить для бутербродів. Структура виходить ніжною, а смак — особливим. Обов’язково спробуйте.

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