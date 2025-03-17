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Куриная грудка на завтрак для бутербродов — понадобится пакет

17 марта 2025 06:06
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Сочная куриная грудка на завтрак для бутербродов — простой рецепт
Сочная куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите идеальную куриную грудку для бутербродов? Этот простой способ сделает мясо невероятно сочным и нежным. Готовится без лишнего жира, а вкус просто восхитительный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриная грудинка — 500 г;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • красный сладкий перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриную грудинку натереть солью с обеих сторон (примерно ½ ч. л. на 500 г мяса), добавить черный и красный сладкий перец по вкусу.

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Куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить пакет с застежкой: положить внутрь куриную грудку. Чтобы максимально удалить воздух, погрузить пакет в глубокую чашу с водой, постепенно опуская его, пока воздух не выйдет.

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Куриная грудка и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Закрыть застежку. Если пакета с застежкой нет, можно использовать обычный пакет или рукав для запекания.

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Запеченная куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

В чашу мультиварки налить примерно 1,5 л воды, положить пакет с куриной грудкой. Благодаря вакуумному эффекту мясо полностью погрузится в воду. Включить режим "Мультиповар", установить температуру 70 °C и время приготовления — 1 час. После сигнала мультиварки вынуть куриную грудку.

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Готовая куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую грудку можно подавать горячей вместе с гарниром или охладить в холодильнике для нарезки. Идеально подходит для бутербродов. Структура получается нежной, а вкус - особенным. Обязательно попробуйте.

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