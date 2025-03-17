Сочная куриная грудка на завтрак для бутербродов — простой рецепт

Сочная куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите идеальную куриную грудку для бутербродов? Этот простой способ сделает мясо невероятно сочным и нежным. Готовится без лишнего жира, а вкус просто восхитительный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

куриная грудинка — 500 г;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

красный сладкий перец — по вкусу.

Способ приготовления

Куриную грудинку натереть солью с обеих сторон (примерно ½ ч. л. на 500 г мяса), добавить черный и красный сладкий перец по вкусу.

Куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить пакет с застежкой: положить внутрь куриную грудку. Чтобы максимально удалить воздух, погрузить пакет в глубокую чашу с водой, постепенно опуская его, пока воздух не выйдет.

Куриная грудка и специи. Фото: smachnenke.com.ua

Закрыть застежку. Если пакета с застежкой нет, можно использовать обычный пакет или рукав для запекания.

Запеченная куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

В чашу мультиварки налить примерно 1,5 л воды, положить пакет с куриной грудкой. Благодаря вакуумному эффекту мясо полностью погрузится в воду. Включить режим "Мультиповар", установить температуру 70 °C и время приготовления — 1 час. После сигнала мультиварки вынуть куриную грудку.

Готовая куриная грудка. Фото: smachnenke.com.ua

Готовую грудку можно подавать горячей вместе с гарниром или охладить в холодильнике для нарезки. Идеально подходит для бутербродов. Структура получается нежной, а вкус - особенным. Обязательно попробуйте.

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