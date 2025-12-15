Відео
Головна Смак Курячі гомілки в вершково-грибному соусі — рецепт вечері за 30 хв

Курячі гомілки в вершково-грибному соусі — рецепт вечері за 30 хв

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 21:03
Гомілки у вершково-грибному соусі за 30 хвилин — швидкий рецепт
Курячі гомілки в вершково-грибному соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці курячі гомілки у вершково-грибному соусі — ідеальний варіант швидкої та ситної вечері. Ніжне м’ясо, ароматні гриби й вершковий соус з легкою пікантною ноткою гірчиці готуються всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі гомілки — 6 шт.;
  • гриби — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • вершки 10% — 250 мл;
  • гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
  • куркума — 1 ч. л.;
  • мускатний горіх мелений — 1 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • чебрець або інша зелень — до свого смаку;
  • сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Курячі гомілки підготувати, зробити кілька неглибоких надрізів. Посолити, поперчити, додати куркуму та мускатний горіх, полити олією і добре перемішати, щоб спеції рівномірно вкрили м’ясо. Обсмажити гомілки на добре розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки з усіх боків, після чого перекласти на тарілку.

рецепт голмілок на вечерю
Гомілки в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, гриби — пластинками, часник подрібнити. У тій самій сковорідці обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби й готувати, доки не випарується зайва рідина. Додати часник, посолити й поперчити.

рецепт гомілок з печерицями на вечерю
Печериці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити вершки, додати зернисту гірчицю, перемішати та довести соус до перших бульбашок. Повернути гомілки у сковорідку, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати приблизно 5 хвилин, щоб м’ясо добре просочилося соусом.

рецепт гомілок з печерицями у вершковому соусі
Гомілки в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею додати чебрець або іншу зелень. Подавати гомілки гарячими з гарніром або свіжим хлібом.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв із фаршу на будь-який смак 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт.

Вечеря рецепт гриби курка соус
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
