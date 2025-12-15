Гомілки у вершково-грибному соусі за 30 хвилин — швидкий рецепт

Курячі гомілки в вершково-грибному соусі — рецепт вечері за 30 хв
Ці курячі гомілки у вершково-грибному соусі — ідеальний варіант швидкої та ситної вечері. Ніжне м’ясо, ароматні гриби й вершковий соус з легкою пікантною ноткою гірчиці готуються всього за 30 хвилин.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- курячі гомілки — 6 шт.;
- гриби — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- вершки 10% — 250 мл;
- гірчиця зерниста — 1 ст. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- мускатний горіх мелений — 1 ч. л.;
- олія — 2 ст. л.;
- чебрець або інша зелень — до свого смаку;
- сіль, чорний перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Курячі гомілки підготувати, зробити кілька неглибоких надрізів. Посолити, поперчити, додати куркуму та мускатний горіх, полити олією і добре перемішати, щоб спеції рівномірно вкрили м’ясо. Обсмажити гомілки на добре розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки з усіх боків, після чого перекласти на тарілку.
Цибулю нарізати дрібними кубиками, гриби — пластинками, часник подрібнити. У тій самій сковорідці обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби й готувати, доки не випарується зайва рідина. Додати часник, посолити й поперчити.
Влити вершки, додати зернисту гірчицю, перемішати та довести соус до перших бульбашок. Повернути гомілки у сковорідку, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати приблизно 5 хвилин, щоб м’ясо добре просочилося соусом.
Перед подачею додати чебрець або іншу зелень. Подавати гомілки гарячими з гарніром або свіжим хлібом.
