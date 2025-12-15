Гомілки у вершково-грибному соусі за 30 хвилин — швидкий рецепт

Курячі гомілки в вершково-грибному соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці курячі гомілки у вершково-грибному соусі — ідеальний варіант швидкої та ситної вечері. Ніжне м’ясо, ароматні гриби й вершковий соус з легкою пікантною ноткою гірчиці готуються всього за 30 хвилин.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курячі гомілки — 6 шт.;

гриби — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 3 зубчики;

вершки 10% — 250 мл;

гірчиця зерниста — 1 ст. л.;

куркума — 1 ч. л.;

мускатний горіх мелений — 1 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

чебрець або інша зелень — до свого смаку;

сіль, чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Курячі гомілки підготувати, зробити кілька неглибоких надрізів. Посолити, поперчити, додати куркуму та мускатний горіх, полити олією і добре перемішати, щоб спеції рівномірно вкрили м’ясо. Обсмажити гомілки на добре розігрітій сковорідці до рум’яної скоринки з усіх боків, після чого перекласти на тарілку.

Гомілки в спеціях. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, гриби — пластинками, часник подрібнити. У тій самій сковорідці обсмажити цибулю до прозорості, додати гриби й готувати, доки не випарується зайва рідина. Додати часник, посолити й поперчити.

Печериці на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Влити вершки, додати зернисту гірчицю, перемішати та довести соус до перших бульбашок. Повернути гомілки у сковорідку, зменшити вогонь, накрити кришкою і тушкувати приблизно 5 хвилин, щоб м’ясо добре просочилося соусом.

Гомілки в соусі. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачею додати чебрець або іншу зелень. Подавати гомілки гарячими з гарніром або свіжим хлібом.

