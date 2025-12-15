Голени в сливочно-грибном соусе за 30 минут - быстрый рецепт

Куриные голени в сливочно-грибном соусе — рецепт ужина за 30 мин
Эти куриные голени в сливочно-грибном соусе — идеальный вариант быстрого и сытного ужина. Нежное мясо, ароматные грибы и сливочный соус с легкой пикантной ноткой горчицы готовятся всего за 30 минут.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- куриные голени — 6 шт.;
- грибы — 400 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- сливки 10% — 250 мл.;
- горчица зернистая — 1 ст. л.;
- куркума — 1 ч. л.;
- мускатный орех молотый — 1 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- тимьян или другая зелень — по своему вкусу;
- соль, черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Куриные голени подготовить, сделать несколько неглубоких надрезов. Посолить, поперчить, добавить куркуму и мускатный орех, полить маслом и хорошо перемешать, чтобы специи равномерно покрыли мясо. Обжарить голени на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки со всех сторон, после чего переложить на тарелку.
Лук нарезать мелкими кубиками, грибы — пластинками, чеснок измельчить. В той же сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и готовить, пока не испарится лишняя жидкость. Добавить чеснок, посолить и поперчить.
Влить сливки, добавить зернистую горчицу, перемешать и довести соус до первых пузырьков. Вернуть голени в сковородку, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить примерно 5 минут, чтобы мясо хорошо пропиталось соусом.
Перед подачей добавить тимьян или другую зелень. Подавать голени горячими с гарниром или свежим хлебом.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Ранее мы писали об удивительных свойствах костного бульона, о которых должен знать каждый.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!