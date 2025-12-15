Голени в сливочно-грибном соусе за 30 минут - быстрый рецепт

Куриные голени в сливочно-грибном соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Эти куриные голени в сливочно-грибном соусе — идеальный вариант быстрого и сытного ужина. Нежное мясо, ароматные грибы и сливочный соус с легкой пикантной ноткой горчицы готовятся всего за 30 минут.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриные голени — 6 шт.;

грибы — 400 г;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сливки 10% — 250 мл.;

горчица зернистая — 1 ст. л.;

куркума — 1 ч. л.;

мускатный орех молотый — 1 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

тимьян или другая зелень — по своему вкусу;

соль, черный перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Куриные голени подготовить, сделать несколько неглубоких надрезов. Посолить, поперчить, добавить куркуму и мускатный орех, полить маслом и хорошо перемешать, чтобы специи равномерно покрыли мясо. Обжарить голени на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки со всех сторон, после чего переложить на тарелку.

Голени в специях. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, грибы — пластинками, чеснок измельчить. В той же сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить грибы и готовить, пока не испарится лишняя жидкость. Добавить чеснок, посолить и поперчить.

Шампиньоны на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Влить сливки, добавить зернистую горчицу, перемешать и довести соус до первых пузырьков. Вернуть голени в сковородку, уменьшить огонь, накрыть крышкой и тушить примерно 5 минут, чтобы мясо хорошо пропиталось соусом.

Голени в соусе. Фото: smakuiemo.com.ua

Перед подачей добавить тимьян или другую зелень. Подавать голени горячими с гарниром или свежим хлебом.

