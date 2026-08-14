Курячі конвертики з сиром: соковита вечеря з хрусткою скоринкою

Курячі конвертики з фаршу за 20 хвилин: новий рецепт для вечері
Ці курячі конвертики виходять соковитими всередині та апетитно хрусткими зовні. Начинка з помідорів і сиру робить їх особливо ніжними, а маринований перець додає фаршу легкої кислинки. Виглядають вони незвично, але готуються досить просто.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — невеликий шматочок;
- маринований гострий перець — 1 шт.;
- вершки — 50 мл;
- петрушка — невелика гілочка;
- сіль і чорний перець — до смаку.
Для начинки:
- сметана — 100 г;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- помідори — 1–2 шт.;
- твердий сир — до смаку;
- сир із блакитною пліснявою — кілька шматочків.
Для скоринки:
- яйце — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — для обкачування.
Спосіб приготування
- Куряче філе, цибулю, масло та маринований перець пропустити через м’ясорубку.
- Додати вершки, сіль, перець і подрібнену петрушку. Перемішати та залишити на 20 хвилин.
- Сметану змішати з гірчицею. Помідори нарізати кружальцями, твердий сир натерти.
- На пергаменті сформувати з фаршу тонкий прямокутник.
- На одну половину викласти соус, помідори та сир, залишивши краї вільними.
- Накрити начинку другою половиною фаршу й акуратно защипнути краї.
- Змастити конвертик збитим яйцем і посипати панірувальними сухарями.
- Випікати на пергаменті при 180 °C близько 40 хвилин до рум’яної скоринки.
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