Куриные конвертики с сыром: сочный ужин с хрустящей корочкой

Куриные конвертики. Фото: кадр из видео

Эти куриные конвертики получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Начинка из помидоров и сыра делает их особенно нежными, а маринованный перец придает фаршу легкую кислинку. Выглядят они необычно, но готовятся довольно просто.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — небольшой кусочек;

маринованный острый перец — 1 шт.;

сливки — 50 мл;

петрушка — небольшая веточка;

соль и черный перец — по вкусу.

Для начинки:

сметана — 100 г;

горчица — 1 ч. л.;

помидоры — 1–2 шт.;

твердый сыр — по вкусу;

сыр с голубой плесенью — несколько кусочков.

Для корочки:

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яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — для обваливания.

Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриное филе, лук, масло и маринованный перец пропустить через мясорубку. Добавить сливки, соль, перец и измельченную петрушку. Перемешать и оставить на 20 минут. Сметану смешать с горчицей. Помидоры нарезать кружочками, твёрдый сыр натереть. На пергаменте сформировать из фарша тонкий прямоугольник. На одну половину выложить соус, помидоры и сыр, оставив края свободными. Накрыть начинку второй половиной фарша и аккуратно защипнуть края. Смазать конвертик взбитым яйцом и посыпать панировочными сухарями. Выпекать на пергаменте при 180 °C около 40 минут до появления румяной корочки.

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