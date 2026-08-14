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Главная Вкус Куриные конвертики из фарша за 20 минут: новый рецепт на ужин

Куриные конвертики из фарша за 20 минут: новый рецепт на ужин

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 11:44
Куриные конвертики с сыром: сочный ужин с хрустящей корочкой
Куриные конвертики. Фото: кадр из видео

Эти куриные конвертики получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Начинка из помидоров и сыра делает их особенно нежными, а маринованный перец придает фаршу легкую кислинку. Выглядят они необычно, но готовятся довольно просто.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • сливочное масло — небольшой кусочек;
  • маринованный острый перец — 1 шт.;
  • сливки — 50 мл;
  • петрушка — небольшая веточка;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Для начинки:

  • сметана — 100 г;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • помидоры — 1–2 шт.;
  • твердый сыр — по вкусу;
  • сыр с голубой плесенью — несколько кусочков.

Для корочки:

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  • яйцо — 1 шт.;
  • панировочные сухари — для обваливания.
рецепт страви з фаршу
Приготовление блюда. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриное филе, лук, масло и маринованный перец пропустить через мясорубку.
  2. Добавить сливки, соль, перец и измельченную петрушку. Перемешать и оставить на 20 минут.
  3. Сметану смешать с горчицей. Помидоры нарезать кружочками, твёрдый сыр натереть.
  4. На пергаменте сформировать из фарша тонкий прямоугольник.
  5. На одну половину выложить соус, помидоры и сыр, оставив края свободными.
  6. Накрыть начинку второй половиной фарша и аккуратно защипнуть края.
  7. Смазать конвертик взбитым яйцом и посыпать панировочными сухарями.
  8. Выпекать на пергаменте при 180 °C около 40 минут до появления румяной корочки.

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Ужин рецепт мясной фарш
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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