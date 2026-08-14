Куриные конвертики с сыром: сочный ужин с хрустящей корочкой

Куриные конвертики из фарша за 20 минут: новый рецепт на ужин
Эти куриные конвертики получаются сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Начинка из помидоров и сыра делает их особенно нежными, а маринованный перец придает фаршу легкую кислинку. Выглядят они необычно, но готовятся довольно просто.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Карпатские шкварки, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- сливочное масло — небольшой кусочек;
- маринованный острый перец — 1 шт.;
- сливки — 50 мл;
- петрушка — небольшая веточка;
- соль и черный перец — по вкусу.
Для начинки:
- сметана — 100 г;
- горчица — 1 ч. л.;
- помидоры — 1–2 шт.;
- твердый сыр — по вкусу;
- сыр с голубой плесенью — несколько кусочков.
Для корочки:
- яйцо — 1 шт.;
- панировочные сухари — для обваливания.
Способ приготовления
- Куриное филе, лук, масло и маринованный перец пропустить через мясорубку.
- Добавить сливки, соль, перец и измельченную петрушку. Перемешать и оставить на 20 минут.
- Сметану смешать с горчицей. Помидоры нарезать кружочками, твёрдый сыр натереть.
- На пергаменте сформировать из фарша тонкий прямоугольник.
- На одну половину выложить соус, помидоры и сыр, оставив края свободными.
- Накрыть начинку второй половиной фарша и аккуратно защипнуть края.
- Смазать конвертик взбитым яйцом и посыпать панировочными сухарями.
- Выпекать на пергаменте при 180 °C около 40 минут до появления румяной корочки.
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