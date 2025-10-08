Курячі крильця в духовці — простий і смачний рецепт для швидкої вечері

Курячі крильця в духовці — економний смачний рецепт для вечері
Цей рецепт курячих крилець у духовці стане справжньою знахідкою для зайнятих господинь. Усе готується просто, без складних інгредієнтів і додаткового посуду. М’ясо виходить ніжним, соковитим, а золотиста скоринка додає страві апетитного вигляду й аромату.
Вам знадобиться:
- курячі крильця — 1 кг;
- вода — 0,5 л;
- сіль — 0,5 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- суміш перців — 1 ч. л.
Для соусу:
- томатна паста або соус — 2 ст. л.;
- соус теріякі — 2 ст. л.;
- соєвий соус — 2 ст. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- часник — 3 зубчики.
Спосіб приготування:
Спочатку підготуйте розсіл. У глибокій мисці розчиніть у воді сіль та цукор, додайте оцет, лавровий лист і суміш перців. Добре перемішайте, щоб спеції розкрили аромат.
Курячі крильця промийте, обсушіть паперовими рушниками й покладіть у підготовлений розсіл. Залиште маринуватися приблизно на 1 годину — це зробить м’ясо ніжним, соковитим і ароматним.
Поки крильця маринуються, приготуйте соус. Змішайте томатну пасту, соус теріякі, соєвий соус, паприку та подрібнений часник. Смак соусу можна скоригувати, додавши краплю меду чи трохи гострого перцю чилі — тоді крильця матимуть легку карамельну нотку та апетитну пікантність.
Коли м’ясо просочиться розсолом, вийміть його, обсушіть і занурте у соус. Перемішайте, щоб кожне крильце було рівномірно покрите. Залиште ще на 15–20 хвилин, щоб смак став більш насиченим.
Викладіть крильця у форму для запікання, застелену пергаментом. Запікайте при 180°C близько 35 хвилин, доки з’явиться рум’яна, карамельна скоринка. За бажанням у середині приготування крильця можна перевернути — тоді вони підрум’яняться з обох боків.
