Курячі крильця в духовці — простий і смачний рецепт для швидкої вечері

Курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт курячих крилець у духовці стане справжньою знахідкою для зайнятих господинь. Усе готується просто, без складних інгредієнтів і додаткового посуду. М’ясо виходить ніжним, соковитим, а золотиста скоринка додає страві апетитного вигляду й аромату.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

курячі крильця — 1 кг;

вода — 0,5 л;

сіль — 0,5 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

лавровий лист — 2–3 шт.;

суміш перців — 1 ч. л.

Для соусу:

томатна паста або соус — 2 ст. л.;

соус теріякі — 2 ст. л.;

соєвий соус — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

часник — 3 зубчики.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте розсіл. У глибокій мисці розчиніть у воді сіль та цукор, додайте оцет, лавровий лист і суміш перців. Добре перемішайте, щоб спеції розкрили аромат.

Курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Курячі крильця промийте, обсушіть паперовими рушниками й покладіть у підготовлений розсіл. Залиште маринуватися приблизно на 1 годину — це зробить м’ясо ніжним, соковитим і ароматним.

Маринад для крилець. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки крильця маринуються, приготуйте соус. Змішайте томатну пасту, соус теріякі, соєвий соус, паприку та подрібнений часник. Смак соусу можна скоригувати, додавши краплю меду чи трохи гострого перцю чилі — тоді крильця матимуть легку карамельну нотку та апетитну пікантність.

Курячі крильця в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли м’ясо просочиться розсолом, вийміть його, обсушіть і занурте у соус. Перемішайте, щоб кожне крильце було рівномірно покрите. Залиште ще на 15–20 хвилин, щоб смак став більш насиченим.

Запечені курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Викладіть крильця у форму для запікання, застелену пергаментом. Запікайте при 180°C близько 35 хвилин, доки з’явиться рум’яна, карамельна скоринка. За бажанням у середині приготування крильця можна перевернути — тоді вони підрум’яняться з обох боків.

