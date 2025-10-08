Відео
Відео

Зеленський оцінив роботу ЗСУ на фронті та назвав втрати РФ
Курячі крильця в духовці — економний смачний рецепт для вечері

Курячі крильця в духовці — економний смачний рецепт для вечері

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 21:04
Курячі крильця в духовці — простий і смачний рецепт для швидкої вечері
Курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт курячих крилець у духовці стане справжньою знахідкою для зайнятих господинь. Усе готується просто, без складних інгредієнтів і додаткового посуду. М’ясо виходить ніжним, соковитим, а золотиста скоринка додає страві апетитного вигляду й аромату.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • курячі крильця — 1 кг;
  • вода — 0,5 л;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • суміш перців — 1 ч. л.

Для соусу:

  • томатна паста або соус — 2 ст. л.;
  • соус теріякі — 2 ст. л.;
  • соєвий соус — 2 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • часник — 3 зубчики.

Спосіб приготування:

Спочатку підготуйте розсіл. У глибокій мисці розчиніть у воді сіль та цукор, додайте оцет, лавровий лист і суміш перців. Добре перемішайте, щоб спеції розкрили аромат.

рецепт крилець
Курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Курячі крильця промийте, обсушіть паперовими рушниками й покладіть у підготовлений розсіл. Залиште маринуватися приблизно на 1 годину — це зробить м’ясо ніжним, соковитим і ароматним.

маринад для курячих крилець
Маринад для крилець. Фото: smakuiemo.com.ua

Поки крильця маринуються, приготуйте соус. Змішайте томатну пасту, соус теріякі, соєвий соус, паприку та подрібнений часник. Смак соусу можна скоригувати, додавши краплю меду чи трохи гострого перцю чилі — тоді крильця матимуть легку карамельну нотку та апетитну пікантність.

смачні курячі крильця в маринаді
Курячі крильця в маринаді. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли м’ясо просочиться розсолом, вийміть його, обсушіть і занурте у соус. Перемішайте, щоб кожне крильце було рівномірно покрите. Залиште ще на 15–20 хвилин, щоб смак став більш насиченим.

курячі крильця в маринаді рецепт
Запечені курячі крильця. Фото: smakuiemo.com.ua

Викладіть крильця у форму для запікання, застелену пергаментом. Запікайте при 180°C близько 35 хвилин, доки з’явиться рум’яна, карамельна скоринка. За бажанням у середині приготування крильця можна перевернути — тоді вони підрум’яняться з обох боків.

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен. 

Раніше ми писали про дивовижні властивості кісткового бульйону, про які має знати кожен.

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

Вечеря рецепт курка маринад соус
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
