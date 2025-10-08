Куриные крылышки в духовке — простой и вкусный рецепт для быстрого ужина

Куриные крылышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт куриных крылышек в духовке станет настоящей находкой для занятых хозяек. Все готовится просто, без сложных ингредиентов и дополнительной посуды. Мясо получается нежным, сочным, а золотистая корочка придает блюду аппетитный вид и аромат.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

куриные крылышки — 1 кг;

вода — 0,5 л.;

соль — 0,5 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

смесь перцев — 1 ч. л.

Для соуса:

томатная паста или соус — 2 ст. л.;

соус терияки — 2 ст. л.;

соевый соус — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления:

Сначала подготовьте рассол. В глубокой миске растворите в воде соль и сахар, добавьте уксус, лавровый лист и смесь перцев. Хорошо перемешайте, чтобы специи раскрыли аромат.

Куриные крылышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и положите в подготовленный рассол. Оставьте мариноваться примерно на 1 час — это сделает мясо нежным, сочным и ароматным.

Маринад для крылышек. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока крылышки маринуются, приготовьте соус. Смешайте томатную пасту, соус терияки, соевый соус, паприку и измельченный чеснок. Вкус соуса можно скорректировать, добавив каплю меда или немного острого перца чили — тогда крылышки будут иметь легкую карамельную нотку и аппетитную пикантность.

Куриные крылышки в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда мясо пропитается рассолом, выньте его, обсушите и окуните в соус. Перемешайте, чтобы каждое крылышко было равномерно покрыто. Оставьте еще на 15-20 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

Запеченные куриные крылышки Фото: smakuiemo.com.ua

Выложите крылышки в форму для запекания, застеленную пергаментом. Запекайте при 180°C около 35 минут, пока не появится румяная, карамельная корочка. По желанию в середине приготовления крылышки можно перевернуть — тогда они подрумянятся с обеих сторон.

