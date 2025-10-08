Видео
Україна
Видео

Зеленский оценил работу ВСУ на фронте и назвал потери РФ
Куриные крылышки в духовке — экономный вкусный рецепт для ужина

Дата публикации 8 октября 2025 21:04
Куриные крылышки в духовке — простой и вкусный рецепт для быстрого ужина
Куриные крылышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт куриных крылышек в духовке станет настоящей находкой для занятых хозяек. Все готовится просто, без сложных ингредиентов и дополнительной посуды. Мясо получается нежным, сочным, а золотистая корочка придает блюду аппетитный вид и аромат.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • куриные крылышки — 1 кг;
  • вода — 0,5 л.;
  • соль — 0,5 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • смесь перцев — 1 ч. л.

Для соуса:

  • томатная паста или соус — 2 ст. л.;
  • соус терияки — 2 ст. л.;
  • соевый соус — 2 ст. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • чеснок — 3 зубчика.

Способ приготовления:

Сначала подготовьте рассол. В глубокой миске растворите в воде соль и сахар, добавьте уксус, лавровый лист и смесь перцев. Хорошо перемешайте, чтобы специи раскрыли аромат.

рецепт крилець
Куриные крылышки. Фото: smakuiemo.com.ua

Куриные крылышки промойте, обсушите бумажными полотенцами и положите в подготовленный рассол. Оставьте мариноваться примерно на 1 час — это сделает мясо нежным, сочным и ароматным.

маринад для курячих крилець
Маринад для крылышек. Фото: smakuiemo.com.ua

Пока крылышки маринуются, приготовьте соус. Смешайте томатную пасту, соус терияки, соевый соус, паприку и измельченный чеснок. Вкус соуса можно скорректировать, добавив каплю меда или немного острого перца чили — тогда крылышки будут иметь легкую карамельную нотку и аппетитную пикантность.

смачні курячі крильця в маринаді
Куриные крылышки в маринаде. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда мясо пропитается рассолом, выньте его, обсушите и окуните в соус. Перемешайте, чтобы каждое крылышко было равномерно покрыто. Оставьте еще на 15-20 минут, чтобы вкус стал более насыщенным.

курячі крильця в маринаді рецепт
Запеченные куриные крылышки Фото: smakuiemo.com.ua

Выложите крылышки в форму для запекания, застеленную пергаментом. Запекайте при 180°C около 35 минут, пока не появится румяная, карамельная корочка. По желанию в середине приготовления крылышки можно перевернуть — тогда они подрумянятся с обеих сторон.

