Курячі серця у вершковому соусі з макаронами — швидка вечеря без зайвих клопотів

Ця страва виручає тоді, коли потрібно швидко приготувати щось смачне й поживне. Курячі серця виходять м’якими та соковитими, вершковий соус — насиченим, а з макаронами це ідеальний варіант домашньої вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

курячі серця — 700–800 г;

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

вершкове масло — невеликий шматочок;

рослинна олія — для смаження;

сіль — до свого смаку;

копчена паприка — 1 ч. л.

Для вершкової заливки:

сметана — 4 ст. л.;

томатна паста — 1 ч. л.;

борошно — 1 ст. л.;

сіль — до свого смаку;

цукор — щіпка;

вода — 300 мл.

Для подачі:

макарони;

вершкове масло.

Спосіб приготування

Курячі серця очистити від верхньої частини з судинами, за потреби зрізати зайвий жир, розрізати навпіл і ретельно промити під проточною водою. Викласти серця в добре розігріту сковорідку або казанок з рослинною олією та обсмажити на середньому вогні до випаровування рідини й легкої рум’яності.

Цибулю нарізати півкільцями, моркву нарізати тонкими слайсами або натерти на великій тертці. Коли серця почнуть підрум’янюватися, додати до них цибулю та моркву, перемішати й обсмажувати, поки овочі стануть м’якими.

Додати шматочок вершкового масла, перемішати та дати йому повністю розтанути. Для соусу в мисці з’єднати сметану, томатну пасту, борошно, сіль і щіпку цукру. Влити воду та ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок. Готову заливку додати до сердець з овочами. Всипати копчену паприку, перемішати, спробувати соус на смак і за потреби додати ще солі. Якщо соус здається занадто густим, додати трохи теплої води, орієнтуючись на бажану консистенцію.

Накрити сковорідку кришкою та тушкувати на слабкому вогні до повної м’якості сердець, щоб соус став насиченим і ароматним. Паралельно відварити макарони в підсоленій воді до готовності, згідно з інструкцією на упаковці. Злити воду, додати вершкове масло та перемішати. Подавати курячі серця у вершковому соусі разом із гарячими макаронами.

