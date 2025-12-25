Відео
Курячі серця у вершковому соусі з макаронами — просто та смачно

Курячі серця у вершковому соусі з макаронами — просто та смачно

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 21:04
Курячі серця у вершковому соусі з макаронами — швидка вечеря без зайвих клопотів
Курячі серця у вершковому соусі з макаронами. Фото: кадр з відео

Ця страва виручає тоді, коли потрібно швидко приготувати щось смачне й поживне. Курячі серця виходять м’якими та соковитими, вершковий соус — насиченим, а з макаронами це ідеальний варіант домашньої вечері без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курячі серця — 700–800 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • вершкове масло — невеликий шматочок;
  • рослинна олія — для смаження;
  • сіль — до свого смаку;
  • копчена паприка — 1 ч. л.

Для вершкової заливки:

  • сметана — 4 ст. л.;
  • томатна паста — 1 ч. л.;
  • борошно — 1 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку;
  • цукор — щіпка;
  • вода — 300 мл.

Для подачі:

  • макарони;
  • вершкове масло.

Спосіб приготування

Курячі серця очистити від верхньої частини з судинами, за потреби зрізати зайвий жир, розрізати навпіл і ретельно промити під проточною водою. Викласти серця в добре розігріту сковорідку або казанок з рослинною олією та обсмажити на середньому вогні до випаровування рідини й легкої рум’яності.

курячі серця у вершковому соусі з макаронами
Курячі серця. Фото: кадр з відео

Цибулю нарізати півкільцями, моркву нарізати тонкими слайсами або натерти на великій тертці. Коли серця почнуть підрум’янюватися, додати до них цибулю та моркву, перемішати й обсмажувати, поки овочі стануть м’якими.

рецепт курячих сердець у вершковому соусі з макаронами
Курячі серця в соусі. Фото: кадр з відео

Додати шматочок вершкового масла, перемішати та дати йому повністю розтанути. Для соусу в мисці з’єднати сметану, томатну пасту, борошно, сіль і щіпку цукру. Влити воду та ретельно перемішати до однорідної консистенції без грудочок. Готову заливку додати до сердець з овочами. Всипати копчену паприку, перемішати, спробувати соус на смак і за потреби додати ще солі. Якщо соус здається занадто густим, додати трохи теплої води, орієнтуючись на бажану консистенцію.

рецепт курячих сердець у вершковому соусі з макаронами на вечерю
Курячі серця з макаронами. Фото: кадр з відео

Накрити сковорідку кришкою та тушкувати на слабкому вогні до повної м’якості сердець, щоб соус став насиченим і ароматним. Паралельно відварити макарони в підсоленій воді до готовності, згідно з інструкцією на упаковці. Злити воду, додати вершкове масло та перемішати. Подавати курячі серця у вершковому соусі разом із гарячими макаронами.

Вечеря рецепт курячі сердя макарони твердих сортів субпродукти
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
