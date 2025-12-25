Куриные сердца в сливочном соусе с макаронами — быстрый ужин без лишних хлопот

Куриные сердца в сливочном соусе с макаронами — просто и вкусно
Это блюдо выручает тогда, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и питательное. Куриные сердца получаются мягкими и сочными, сливочный соус — насыщенным, а с макаронами это идеальный вариант домашнего ужина без лишних усилий.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится:
- куриные сердца — 700-800 г;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сливочное масло — небольшой кусочек;
- растительное масло — для жарки;
- соль — по своему вкусу;
- копченая паприка — 1 ч. л.
Для сливочной заливки:
- сметана — 4 ст. л.;
- томатная паста — 1 ч. л.;
- мука — 1 ст. л.;
- соль — по своему вкусу;
- сахар — щепотка;
- вода — 300 мл.
Для подачи:
- макароны;
- сливочное масло.
Способ приготовления
Куриные сердца очистить от верхней части с сосудами, при необходимости срезать лишний жир, разрезать пополам и тщательно промыть под проточной водой. Выложить сердца в хорошо разогретую сковородку или котелок с растительным маслом и обжарить на среднем огне до испарения жидкости и легкой румяности.
Лук нарезать полукольцами, морковь нарезать тонкими слайсами или натереть на крупной терке. Когда сердца начнут подрумяниваться, добавить к ним лук и морковь, перемешать и обжаривать, пока овощи станут мягкими.
Добавить кусочек сливочного масла, перемешать и дать ему полностью растаять. Для соуса в миске соединить сметану, томатную пасту, муку, соль и щепотку сахара. Влить воду и тщательно перемешать до однородной консистенции без комочков. Готовую заливку добавить к сердечкам с овощами. Всыпать копченую паприку, перемешать, попробовать соус на вкус и при необходимости добавить еще соли. Если соус кажется слишком густым, добавить немного теплой воды, ориентируясь на желаемую консистенцию.
Накрыть сковородку крышкой и тушить на слабом огне до полной мягкости сердец, чтобы соус стал насыщенным и ароматным. Параллельно отварить макароны в подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке. Слить воду, добавить сливочное масло и перемешать. Подавать куриные сердца в сливочном соусе вместе с горячими макаронами.
Читайте Новини.LIVE!