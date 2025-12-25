Видео
Україна
Куриные сердца в сливочном соусе с макаронами — просто и вкусно

Куриные сердца в сливочном соусе с макаронами — просто и вкусно

ru
Дата публикации 25 декабря 2025 21:04
Куриные сердца в сливочном соусе с макаронами — быстрый ужин без лишних хлопот
Куриные сердца в сливочном соусе с макаронами. Фото: кадр из видео

Это блюдо выручает тогда, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и питательное. Куриные сердца получаются мягкими и сочными, сливочный соус — насыщенным, а с макаронами это идеальный вариант домашнего ужина без лишних усилий.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриные сердца — 700-800 г;
  • лук — 1-2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • сливочное масло — небольшой кусочек;
  • растительное масло — для жарки;
  • соль — по своему вкусу;
  • копченая паприка — 1 ч. л.

Для сливочной заливки:

  • сметана — 4 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ч. л.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • сахар — щепотка;
  • вода — 300 мл.

Для подачи:

  • макароны;
  • сливочное масло.

Способ приготовления

Куриные сердца очистить от верхней части с сосудами, при необходимости срезать лишний жир, разрезать пополам и тщательно промыть под проточной водой. Выложить сердца в хорошо разогретую сковородку или котелок с растительным маслом и обжарить на среднем огне до испарения жидкости и легкой румяности.

курячі серця у вершковому соусі з макаронами
Куриные сердца. Фото: кадр из видео

Лук нарезать полукольцами, морковь нарезать тонкими слайсами или натереть на крупной терке. Когда сердца начнут подрумяниваться, добавить к ним лук и морковь, перемешать и обжаривать, пока овощи станут мягкими.

рецепт курячих сердець у вершковому соусі з макаронами
Куриные сердца в соусе. Фото: кадр из видео

Добавить кусочек сливочного масла, перемешать и дать ему полностью растаять. Для соуса в миске соединить сметану, томатную пасту, муку, соль и щепотку сахара. Влить воду и тщательно перемешать до однородной консистенции без комочков. Готовую заливку добавить к сердечкам с овощами. Всыпать копченую паприку, перемешать, попробовать соус на вкус и при необходимости добавить еще соли. Если соус кажется слишком густым, добавить немного теплой воды, ориентируясь на желаемую консистенцию.

рецепт курячих сердець у вершковому соусі з макаронами на вечерю
Куриные сердца с макаронами. Фото: кадр из видео

Накрыть сковородку крышкой и тушить на слабом огне до полной мягкости сердец, чтобы соус стал насыщенным и ароматным. Параллельно отварить макароны в подсоленной воде до готовности, согласно инструкции на упаковке. Слить воду, добавить сливочное масло и перемешать. Подавать куриные сердца в сливочном соусе вместе с горячими макаронами.

Ужин рецепт куриные сердца макароны твердых сортов субпродукты
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
