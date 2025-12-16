Ужин в духовке с курицей и картофелем — простой рецепт с фото за 30 минут подготовки

Ужин в духовке за 30 минут — из 1 кг картофеля и 700 г курицы
Это блюдо выручает, когда хочется сытного и ароматного ужина без долгого стояния у плиты. Курица, картофель, овощи и нежный соус в духовке превращаются в полноценный семейный ужин, который всегда получается.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мясо куриное — 700 г;
- картофель — 1,2 кг;
- лук — 270 г;
- морковь — 270 г;
- перец болгарский — 150 г;
- помидоры — 300 г;
- сыр твердый — 200 г;
- масло — 70 г;
- зелень — по своему вкусу;
- соль — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу;
- сладкая паприка — по своему вкусу.
Для соуса:
- майонез — 200 г;
- томатная паста — 30 г;
- чеснок — по своему вкусу;
- черный перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать удобным способом — соломкой или полукольцами. Морковь натереть на крупной терке. Болгарский перец нарезать тонкой соломкой. На сковороде разогреть масло, добавить лук и морковь, пассеровать до мягкости. Добавить болгарский перец, посолить, поперчить, довести овощи до готовности, не пережаривая, чтобы сохранить сладость и аромат.
Картофель очистить и нарезать соломкой. Добавить соль, черный перец и сладкую паприку, тщательно перемешать. Куриное мясо отделить от костей, кожу полностью снять. Нарезать мясо небольшими кубиками, чтобы оно оставалось сочным. Добавить соль, черный перец, сладкую паприку и измельченный чеснок, перемешать и оставить на несколько минут.
Форму для запекания смазать растительным маслом. Выложить большую часть картофеля ровным слоем. Сверху распределить овощную зажарку вместе с маслом. Добавить маринованное куриное мясо. Помидоры нарезать полукольцами и выложить следующим слоем. Накрыть остатками картофеля. Для соуса соединить майонез, томатную пасту, черный перец и чеснок, перемешать до однородного нежно-розового цвета. Равномерно распределить соус по поверхности блюда, не добавляя воды или бульона.
Форму плотно накрыть фольгой в два слоя и запекать в разогретой до 200°C духовке около 60-75 минут. Снять фольгу, посыпать блюдо тертым сыром и вернуть в духовку еще на 15-20 минут до образования золотистой корочки.
