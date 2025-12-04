Сытный ужин в духовке за 30 минут — простой рецепт приготовления картофельной запеканки с фаршем

Ужин в духовке за 30 минут — понадобится пюре и 450 г фарша
Этот сытный ужин в духовке за 30 минут станет настоящим спасением в дни, когда времени на готовку мало, а хочется домашнего вкуса. Блюдо сочетает нежное картофельное пюре, сочную мясную начинку и соленый сыр фета, создавая баланс ароматов. Это именно тот семейный рецепт, который всегда уместен на ужин.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- картофель — 500 г;
- соль — по своему вкусу;
- сливочное масло — 30 г;
- молоко теплое — 50 мл.;
- сыр фета — 130 г.
Для начинки:
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 1 зуб;
- фарш говяжий — 450 г;
- соль — по своему вкусу;
- масло — для обжаривания.
Способ приготовления
Очистить картофель, нарезать кусочками и сварить в подсоленной воде до мягкости. Сделать пюре со сливочным маслом. Выложить треть пюре в форму для запекания и разровнять поверхность.
Разогреть масло на сковороде и обжарить мелко нарезанный лук до мягкости. Добавить измельченный чеснок и коротко прогреть. Положить говяжий фарш, перемешать и готовить до изменения цвета и полной готовности. В конце посолить по своему вкусу.
Выложить на первый слой картофеля кубики феты и половину мясной начинки. Добавить половину оставшегося пюре, выложить второй слой начинки и немного феты. Накрыть последним слоем картофеля и разровнять верх.
Поставить форму в духовку и запечь при 180°C в течение 30-35 минут, пока верх станет румяным. После приготовления дать несколько минут остыть перед подачей.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов соленых пирогов и выпечки
Вкусный заливной пирог с капустой на кефире просто тает во рту.
Удивительный картофельный пирог "Холостяк" сводит с ума своим вкусом.
Рецепт теста для заливного пирога за 1 минуту — пирог с консервой.
Ароматный пирог с курицей и грибами — простой рецепт соленой выпечки.
Сытный пирог для которого понадобится картофель + фарш — новый рецепт ужина от закарпатских хозяек.
Читайте Новини.LIVE!