Сытный ужин в духовке за 30 минут — простой рецепт приготовления картофельной запеканки с фаршем

Запеканка с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот сытный ужин в духовке за 30 минут станет настоящим спасением в дни, когда времени на готовку мало, а хочется домашнего вкуса. Блюдо сочетает нежное картофельное пюре, сочную мясную начинку и соленый сыр фета, создавая баланс ароматов. Это именно тот семейный рецепт, который всегда уместен на ужин.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

картофель — 500 г;

соль — по своему вкусу;

сливочное масло — 30 г;

молоко теплое — 50 мл.;

сыр фета — 130 г.

Для начинки:

лук — 1 шт.;

чеснок — 1 зуб;

фарш говяжий — 450 г;

соль — по своему вкусу;

масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать кусочками и сварить в подсоленной воде до мягкости. Сделать пюре со сливочным маслом. Выложить треть пюре в форму для запекания и разровнять поверхность.

Картофельное пюре Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде и обжарить мелко нарезанный лук до мягкости. Добавить измельченный чеснок и коротко прогреть. Положить говяжий фарш, перемешать и готовить до изменения цвета и полной готовности. В конце посолить по своему вкусу.

Фарш и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на первый слой картофеля кубики феты и половину мясной начинки. Добавить половину оставшегося пюре, выложить второй слой начинки и немного феты. Накрыть последним слоем картофеля и разровнять верх.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить форму в духовку и запечь при 180°C в течение 30-35 минут, пока верх станет румяным. После приготовления дать несколько минут остыть перед подачей.

