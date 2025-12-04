Видео
Главная Вкус Ужин в духовке за 30 минут — понадобится пюре и 450 г фарша

Ужин в духовке за 30 минут — понадобится пюре и 450 г фарша

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 20:54
Сытный ужин в духовке за 30 минут — простой рецепт приготовления картофельной запеканки с фаршем
Запеканка с фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Этот сытный ужин в духовке за 30 минут станет настоящим спасением в дни, когда времени на готовку мало, а хочется домашнего вкуса. Блюдо сочетает нежное картофельное пюре, сочную мясную начинку и соленый сыр фета, создавая баланс ароматов. Это именно тот семейный рецепт, который всегда уместен на ужин.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • картофель — 500 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • сливочное масло — 30 г;
  • молоко теплое — 50 мл.;
  • сыр фета — 130 г.

Для начинки:

  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зуб;
  • фарш говяжий — 450 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • масло — для обжаривания.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать кусочками и сварить в подсоленной воде до мягкости. Сделать пюре со сливочным маслом. Выложить треть пюре в форму для запекания и разровнять поверхность.

рецепт вечері з фаршем та пюре
Картофельное пюре Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде и обжарить мелко нарезанный лук до мягкости. Добавить измельченный чеснок и коротко прогреть. Положить говяжий фарш, перемешать и готовить до изменения цвета и полной готовности. В конце посолить по своему вкусу.

ситна вечеря в духовці за 30 хвилин
Фарш и сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить на первый слой картофеля кубики феты и половину мясной начинки. Добавить половину оставшегося пюре, выложить второй слой начинки и немного феты. Накрыть последним слоем картофеля и разровнять верх.

рецепт запіканки на вечерю з фаршем та пюре
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить форму в духовку и запечь при 180°C в течение 30-35 минут, пока верх станет румяным. После приготовления дать несколько минут остыть перед подачей.

Ужин рецепт запеканки мясной фарш пюре
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
