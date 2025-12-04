Ситна вечеря в духовці за 30 хвилин — простий рецепт приготування картопляної запіканки з фаршем

Запіканка з фаршем. Фото: gospodynka.com.ua

Ця ситна вечеря в духовці за 30 хвилин стане справжнім порятунком у дні, коли часу на готування обмаль, а хочеться домашнього смаку. Страва поєднує ніжне картопляне пюре, соковиту м’ясну начинку та солоний сир фета, створюючи баланс ароматів. Це саме той сімейний рецепт, який завжди доречний на вечерю.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

картопля — 500 г;

сіль — до свого смаку;

вершкове масло — 30 г;

молоко тепле — 50 мл.;

сир фета — 130 г.

Для начинки:

цибуля — 1 шт.;

часник — 1 зуб.;

фарш яловичий — 450 г;

сіль — до свого смаку;

олія — для обсмажування.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати шматочками та зварити у підсоленій воді до м'якості. Зробити пюре із вершковим маслом. Викласти третину пюре у форму для запікання та розрівняти поверхню.

Картопляне пюре. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді та обсмажити дрібно нарізану цибулю до м’якості. Додати подрібнений часник і коротко прогріти. Покласти яловичий фарш, перемішати та готувати до зміни кольору і повної готовності. Наприкінці посолити до свого смаку.

Фарш та сир. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти на перший шар картоплі кубики фети та половину м’ясної начинки. Додати половину решти пюре, викласти другий шар начинки та трохи фети. Накрити останнім шаром картоплі та розрівняти верх.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити форму в духовку та запекти при 180°C упродовж 30–35 хвилин, доки верх стане рум’яним. Після приготування дати кілька хвилин охолонути перед подачею.

