Вечеря в духовці з куркою та картоплею — простий рецепт з фото за 30 хвилин підготовки

Запіканка з картоплею та куркою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва виручає, коли хочеться ситної та ароматної вечері без довгого стояння біля плити. Курка, картопля, овочі та ніжний соус у духовці перетворюються на повноцінну сімейну вечерю, яка завжди вдається.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

м’ясо куряче — 700 г;

картопля — 1,2 кг;

цибуля — 270 г;

морква — 270 г;

перець болгарський — 150 г;

помідори — 300 г;

сир твердий — 200 г;

олія — 70 г;

зелень — до свого смаку;

сіль — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку;

солодка паприка — до свого смаку.

Для соусу:

майонез — 200 г;

томатна паста — 30 г;

часник — до свого смаку;

чорний перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати зручним способом — соломкою або півкільцями. Моркву натерти на великій тертці. Болгарський перець нарізати тонкою соломкою. На сковороді розігріти олію, додати цибулю та моркву, пасерувати до м’якості. Додати болгарський перець, посолити, поперчити, довести овочі до готовності, не пересмажуючи, щоб зберегти солодкість і аромат.

Цибуля та перець. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю очистити й нарізати соломкою. Додати сіль, чорний перець і солодку паприку, ретельно перемішати. Куряче м’ясо відокремити від кісток, шкіру повністю зняти. Нарізати м’ясо невеликими кубиками, щоб воно залишалося соковитим. Додати сіль, чорний перець, солодку паприку та подрібнений часник, перемішати й залишити на кілька хвилин.

Картопля та соус. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для запікання змастити олією. Викласти більшу частину картоплі рівним шаром. Зверху розподілити овочеву засмажку разом з олією. Додати мариноване куряче м’ясо. Помідори нарізати півкільцями й викласти наступним шаром. Накрити залишками картоплі. Для соусу з’єднати майонез, томатну пасту, чорний перець і часник, перемішати до однорідного ніжно-рожевого кольору. Рівномірно розподілити соус по поверхні страви, не додаючи води чи бульйону.

Запечена картопля. Фото: gospodynka.com.ua

Форму щільно накрити фольгою у два шари та запікати у розігрітій до 200°C духовці близько 60–75 хвилин. Зняти фольгу, посипати страву тертим сиром і повернути в духовку ще на 15–20 хвилин до утворення золотистої скоринки.

