Україна
Курка, качка або індичка на Новий рік — універсальний рецепт

Курка, качка або індичка на Новий рік — універсальний рецепт

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 14:44
Курка, качка або індичка в духовці на Новий рік — універсальний рецепт з фото для святкового столу
Запечена качка. Фото: smachnenke.com.ua

Курка, качка або індичка в духовці — це універсальне рішення для новорічного столу, коли хочеться гарантовано соковитого та ароматного м’яса. Завдяки інʼєкціям та тривалому маринуванню птиця виходить ніжною, без сторонніх запахів і з ідеальною текстурою. Начинка з рису та чорносливу додає страві святкового характеру та робить подачу завершеною.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • курка, качка або індичка — 1 тушка 2,5–3 кг.

Для інʼєкцій:

  • соєвий соус — 80 мл.;
  • яблучний оцет — 40 мл.

Для ароматної пасти:

  • приправа для курки — 15 г;
  • солодка паприка — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 2 ст. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • аджика не гостра — 2 ст. л.

Для начинки:

  • рис — 250 г;
  • чорнослив без кісточок — 150 г.

Спосіб приготування

Тушку повністю розморозити, ретельно обсушити паперовими рушниками. Вирізати залозу біля хвоста, щоб прибрати гіркоту, обрізати крайні частини крилець, які швидко підгорають під час запікання.

Соєвий соус з’єднати з яблучним оцтом, набрати суміш у кулінарний шприц і зробити інʼєкції у грудку, стегна, ніжки та спинку. Цей етап дозволяє зберегти соковитість м’яса і повністю нейтралізує сторонні запахи, особливо у качки або індички.

Для маринаду змішати приправу для курки, паприку, гірчицю, сіль і аджику до однорідної пасти. Ретельно натерти птицю зовні та всередині, приділяючи увагу складкам і зоні біля кісток. Перекласти тушку в ємність, накрити та залишити маринуватися в холодильнику мінімум на 12 годин, оптимально — 18–20 годин.

скільки часу запікати качку
Запечена качка. Фото: smachnenke.com.ua

Рис відварити до напівготовності, остудити, змішати з нарізаним чорносливом. Наповнити птицю начинкою, отвір закріпити зубочистками або зашити кулінарною ниткою.

Деко застелити фольгою, викласти нафаршировану тушку, щільно загорнути, щоб не залишалося відкритих ділянок. Запікати у духовці при температурі 180 °C, орієнтуючись на вагу птиці. Для тушки до 2 кг час приготування становить близько 90 хвилин, для 2–3 кг — приблизно 120 хвилин, для понад 3 кг — до 180 хвилин.

Фольгу обережно розгорнути, перевірити готовність, сік має бути прозорим, а м’ясо легко проколюватися ножем. Повернути птицю в духовку ще на 15–20 хвилин, щоб утворилася рум’яна скоринка. Готову страву дістати, накрити фольгою і дати відпочити 15–20 хвилин перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет у духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

рецепт курка індичка качка Новий рік 2026
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
