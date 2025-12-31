Видео
Курица, утка или индейка на Новый год — универсальный рецепт

Курица, утка или индейка на Новый год — универсальный рецепт

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:44
Курица, утка или индейка в духовке на Новый год — универсальный рецепт с фото для праздничного стола
Запеченная утка. Фото: smachnenke.com.ua

Курица, утка или индейка в духовке — это универсальное решение для новогоднего стола, когда хочется гарантированно сочного и ароматного мяса. Благодаря инъекциям и длительному маринованию птица получается нежной, без посторонних запахов и с идеальной текстурой. Начинка из риса и чернослива добавляет блюду праздничный характер и делает подачу завершенной.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • курица, утка или индейка — 1 тушка 2,5-3 кг.

Для инъекций:

  • соевый соус — 80 мл.;
  • яблочный уксус — 40 мл.

Для ароматной пасты:

  • приправа для курицы — 15 г;
  • сладкая паприка — 1 ст. л.;
  • горчица — 2 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • аджика неострая — 2 ст. л.

Для начинки:

  • рис — 250 г;
  • чернослив без косточек — 150 г.

Способ приготовления

Тушку полностью разморозить, тщательно обсушить бумажными полотенцами. Вырезать железу возле хвоста, чтобы убрать горечь, обрезать крайние части крылышек, которые быстро подгорают во время запекания.

Соевый соус соединить с яблочным уксусом, набрать смесь в кулинарный шприц и сделать инъекции в грудку, бедра, ножки и спинку. Этот этап позволяет сохранить сочность мяса и полностью нейтрализует посторонние запахи, особенно у утки или индейки.

Для маринада смешать приправу для курицы, паприку, горчицу, соль и аджику до однородной пасты. Тщательно натереть птицу снаружи и внутри, уделяя внимание складкам и зоне возле костей. Переложить тушку в емкость, накрыть и оставить мариноваться в холодильнике минимум на 12 часов, оптимально — 18-20 часов.

скільки часу запікати качку
Запеченная утка. Фото: smachnenke.com.ua

Рис отварить до полуготовности, остудить, смешать с нарезанным черносливом. Наполнить птицу начинкой, отверстие закрепить зубочистками или зашить кулинарной нитью.

Противень застелить фольгой, выложить нафаршированную тушку, плотно завернуть, чтобы не оставалось открытых участков. Запекать в духовке при температуре 180 °C, ориентируясь на вес птицы. Для тушки до 2 кг время приготовления составляет около 90 минут, для 2-3 кг — примерно 120 минут, для более 3 кг — до 180 минут.

Фольгу осторожно развернуть, проверить готовность, сок должен быть прозрачным, а мясо легко прокалываться ножом. Вернуть птицу в духовку еще на 15-20 минут, чтобы образовалась румяная корочка. Готовое блюдо достать, накрыть фольгой и дать отдохнуть 15-20 минут перед подачей.

рецепт курица индюшатина утка Новый год 2026
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
