Квашені баклажани з овочевою начинкою: традиційна закуска без оцту

Квашені баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Такі баклажани виходять пружними, соковитими та дуже ароматними. Овочева начинка чудово доповнює ніжну м’якоть баклажанів, а після кількох днів природного бродіння закуска набуває характерного пікантного смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

баклажани — 6 шт. (приблизно 1,5 кг);

морква — 4–5 шт.;

цибуля — 2 шт.;

солодкий перець — 2 шт.;

часник — 8–10 зубчиків;

петрушка — 1 пучок;

селера — кілька гілочок;

гострий перець — до смаку;

сіль, чорний перець — до смаку;

олія — для обсмажування та подавання.

Для відварювання:

вода — достатньо, щоб покрити баклажани;

сіль — 2 ст. л.

Для розсолу:

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вода — 1 л;

нейодована сіль — 25 г.

Приготування баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Баклажани надрізати вздовж, не прорізаючи наскрізь. Відварити у підсоленій воді 5–6 хвилин, щоб вони стали м’якими, але зберегли форму. Перекласти під невеликий вантаж і залишити на кілька годин або на ніч, щоб стекла зайва рідина. Цибулю обсмажити до прозорості. Додати натерту моркву та солодкий перець, нарізаний соломкою, і тушкувати 3–5 хвилин. Охолодити, змішати з подрібненими петрушкою, часником і гострим перцем. Наповнити баклажани овочевою начинкою та перев’язати гілочками селери або кулінарною ниткою. Щільно скласти у чисту посудину. Для розсолу розчинити 25 г солі в 1 л води, довести до кипіння та повністю охолодити. Залити баклажани так, щоб вони були повністю вкриті рідиною, і встановити зверху невеликий вантаж. Залишити за кімнатної температури на 3–4 дні. Після появи кислуватого аромату та бульбашок перенести баклажани в холодильник. Перед подаванням нарізати шматочками та полити ароматною олією.

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