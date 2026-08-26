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Головна Смак Квашені баклажани "по-одеськи": рецепт без краплі оцту

Квашені баклажани "по-одеськи": рецепт без краплі оцту

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2026 13:44
Квашені баклажани з овочевою начинкою: традиційна закуска без оцту
Квашені баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

Такі баклажани виходять пружними, соковитими та дуже ароматними. Овочева начинка чудово доповнює ніжну м’якоть баклажанів, а після кількох днів природного бродіння закуска набуває характерного пікантного смаку.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 6 шт. (приблизно 1,5 кг);
  • морква — 4–5 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • солодкий перець — 2 шт.;
  • часник — 8–10 зубчиків;
  • петрушка — 1 пучок;
  • селера — кілька гілочок;
  • гострий перець — до смаку;
  • сіль, чорний перець — до смаку;
  • олія — для обсмажування та подавання.

Для відварювання:

  • вода — достатньо, щоб покрити баклажани;
  • сіль — 2 ст. л.

Для розсолу:

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  • вода — 1 л;
  • нейодована сіль — 25 г.
рецепт квашених баклажанів
Приготування баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Баклажани надрізати вздовж, не прорізаючи наскрізь.
  2. Відварити у підсоленій воді 5–6 хвилин, щоб вони стали м’якими, але зберегли форму.
  3. Перекласти під невеликий вантаж і залишити на кілька годин або на ніч, щоб стекла зайва рідина.
  4. Цибулю обсмажити до прозорості. Додати натерту моркву та солодкий перець, нарізаний соломкою, і тушкувати 3–5 хвилин.
  5. Охолодити, змішати з подрібненими петрушкою, часником і гострим перцем.
  6. Наповнити баклажани овочевою начинкою та перев’язати гілочками селери або кулінарною ниткою. Щільно скласти у чисту посудину.
  7. Для розсолу розчинити 25 г солі в 1 л води, довести до кипіння та повністю охолодити.
  8. Залити баклажани так, щоб вони були повністю вкриті рідиною, і встановити зверху невеликий вантаж.
  9. Залишити за кімнатної температури на 3–4 дні. Після появи кислуватого аромату та бульбашок перенести баклажани в холодильник.
  10. Перед подаванням нарізати шматочками та полити ароматною олією.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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