Квашені баклажани з овочевою начинкою: традиційна закуска без оцту

Квашені баклажани "по-одеськи": рецепт без краплі оцту
Такі баклажани виходять пружними, соковитими та дуже ароматними. Овочева начинка чудово доповнює ніжну м’якоть баклажанів, а після кількох днів природного бродіння закуска набуває характерного пікантного смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- баклажани — 6 шт. (приблизно 1,5 кг);
- морква — 4–5 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- солодкий перець — 2 шт.;
- часник — 8–10 зубчиків;
- петрушка — 1 пучок;
- селера — кілька гілочок;
- гострий перець — до смаку;
- сіль, чорний перець — до смаку;
- олія — для обсмажування та подавання.
Для відварювання:
- вода — достатньо, щоб покрити баклажани;
- сіль — 2 ст. л.
Для розсолу:
- вода — 1 л;
- нейодована сіль — 25 г.
Спосіб приготування
- Баклажани надрізати вздовж, не прорізаючи наскрізь.
- Відварити у підсоленій воді 5–6 хвилин, щоб вони стали м’якими, але зберегли форму.
- Перекласти під невеликий вантаж і залишити на кілька годин або на ніч, щоб стекла зайва рідина.
- Цибулю обсмажити до прозорості. Додати натерту моркву та солодкий перець, нарізаний соломкою, і тушкувати 3–5 хвилин.
- Охолодити, змішати з подрібненими петрушкою, часником і гострим перцем.
- Наповнити баклажани овочевою начинкою та перев’язати гілочками селери або кулінарною ниткою. Щільно скласти у чисту посудину.
- Для розсолу розчинити 25 г солі в 1 л води, довести до кипіння та повністю охолодити.
- Залити баклажани так, щоб вони були повністю вкриті рідиною, і встановити зверху невеликий вантаж.
- Залишити за кімнатної температури на 3–4 дні. Після появи кислуватого аромату та бульбашок перенести баклажани в холодильник.
- Перед подаванням нарізати шматочками та полити ароматною олією.
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