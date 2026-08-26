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Главная Вкус Маринованные баклажаны "по-одесски": рецепт без капли уксуса

Маринованные баклажаны "по-одесски": рецепт без капли уксуса

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 13:44
Квашеные баклажаны с овощной начинкой: традиционная закуска без уксуса
Маринованные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Такие баклажаны получаются упругими, сочными и очень ароматными. Овощная начинка прекрасно дополняет нежную мякоть баклажанов, а после нескольких дней естественного брожения закуска приобретает характерный пикантный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 6 шт. (примерно 1,5 кг);
  • морковь — 4–5 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • сладкий перец — 2 шт.;
  • чеснок — 8–10 зубчиков;
  • петрушка — 1 пучок;
  • сельдерей — несколько веточек;
  • острый перец — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания и подачи.

Для варки:

  • вода — достаточно, чтобы покрыть баклажаны;
  • соль — 2 ст. л.

Для рассола:

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  • вода — 1 л;
  • нейодированная соль — 25 г.
рецепт квашених баклажанів
Приготовление баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Баклажаны надрезать вдоль, не прорезая насквозь.
  2. Отварить в подсоленной воде 5–6 минут, чтобы они стали мягкими, но сохранили форму.
  3. Положить под небольшой груз и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы стекла лишняя жидкость.
  4. Лук обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь и сладкий перец, нарезанный соломкой, и тушить 3–5 минут.
  5. Остудить, смешать с измельченными петрушкой, чесноком и острым перцем.
  6. Наполнить баклажаны овощной начинкой и перевязать веточками сельдерея или кулинарной нитью. Плотно сложить в чистую посуду.
  7. Для рассола растворить 25 г соли в 1 л воды, довести до кипения и полностью остудить.
  8. Залить баклажаны так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и положить сверху небольшой груз.
  9. Оставить при комнатной температуре на 3–4 дня. После появления кисловатого аромата и пузырьков перенести баклажаны в холодильник.
  10. Перед подачей нарезать кусочками и сбрызнуть ароматным маслом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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