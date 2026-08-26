Квашеные баклажаны с овощной начинкой: традиционная закуска без уксуса

Маринованные баклажаны "по-одесски": рецепт без капли уксуса
Такие баклажаны получаются упругими, сочными и очень ароматными. Овощная начинка прекрасно дополняет нежную мякоть баклажанов, а после нескольких дней естественного брожения закуска приобретает характерный пикантный вкус.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- баклажаны — 6 шт. (примерно 1,5 кг);
- морковь — 4–5 шт.;
- лук — 2 шт.;
- сладкий перец — 2 шт.;
- чеснок — 8–10 зубчиков;
- петрушка — 1 пучок;
- сельдерей — несколько веточек;
- острый перец — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания и подачи.
Для варки:
- вода — достаточно, чтобы покрыть баклажаны;
- соль — 2 ст. л.
Для рассола:
- вода — 1 л;
- нейодированная соль — 25 г.
Способ приготовления
- Баклажаны надрезать вдоль, не прорезая насквозь.
- Отварить в подсоленной воде 5–6 минут, чтобы они стали мягкими, но сохранили форму.
- Положить под небольшой груз и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы стекла лишняя жидкость.
- Лук обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь и сладкий перец, нарезанный соломкой, и тушить 3–5 минут.
- Остудить, смешать с измельченными петрушкой, чесноком и острым перцем.
- Наполнить баклажаны овощной начинкой и перевязать веточками сельдерея или кулинарной нитью. Плотно сложить в чистую посуду.
- Для рассола растворить 25 г соли в 1 л воды, довести до кипения и полностью остудить.
- Залить баклажаны так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и положить сверху небольшой груз.
- Оставить при комнатной температуре на 3–4 дня. После появления кисловатого аромата и пузырьков перенести баклажаны в холодильник.
- Перед подачей нарезать кусочками и сбрызнуть ароматным маслом.
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