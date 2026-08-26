Квашеные баклажаны с овощной начинкой: традиционная закуска без уксуса

Маринованные баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

Такие баклажаны получаются упругими, сочными и очень ароматными. Овощная начинка прекрасно дополняет нежную мякоть баклажанов, а после нескольких дней естественного брожения закуска приобретает характерный пикантный вкус.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

баклажаны — 6 шт. (примерно 1,5 кг);

морковь — 4–5 шт.;

лук — 2 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

чеснок — 8–10 зубчиков;

петрушка — 1 пучок;

сельдерей — несколько веточек;

острый перец — по вкусу;

соль, черный перец — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания и подачи.

Для варки:

вода — достаточно, чтобы покрыть баклажаны;

соль — 2 ст. л.

Для рассола:

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вода — 1 л;

нейодированная соль — 25 г.

Приготовление баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Баклажаны надрезать вдоль, не прорезая насквозь. Отварить в подсоленной воде 5–6 минут, чтобы они стали мягкими, но сохранили форму. Положить под небольшой груз и оставить на несколько часов или на ночь, чтобы стекла лишняя жидкость. Лук обжарить до прозрачности. Добавить натертую морковь и сладкий перец, нарезанный соломкой, и тушить 3–5 минут. Остудить, смешать с измельченными петрушкой, чесноком и острым перцем. Наполнить баклажаны овощной начинкой и перевязать веточками сельдерея или кулинарной нитью. Плотно сложить в чистую посуду. Для рассола растворить 25 г соли в 1 л воды, довести до кипения и полностью остудить. Залить баклажаны так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью, и положить сверху небольшой груз. Оставить при комнатной температуре на 3–4 дня. После появления кисловатого аромата и пузырьков перенести баклажаны в холодильник. Перед подачей нарезать кусочками и сбрызнуть ароматным маслом.

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