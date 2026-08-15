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Головна Смак Лечо з рисом на зиму: знадобиться 1 кг перців та 500 г крупи

Лечо з рисом на зиму: знадобиться 1 кг перців та 500 г крупи

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 01:04
Лечо з рисом на зиму: ситна овочева заготівля для всієї родини
Лечо з рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Спробуйте це ароматне лечо, коли хочеться заготовити на зиму не просто овочеву закуску, а справді ситну домашню страву. Солодкий перець, соковиті помідори, морква, цибуля та рис чудово поєднуються, а готова консервація виручає, коли потрібно швидко нагодувати родину.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 3 кг;
  • морква — 1 кг;
  • солодкий перець — 1 кг;
  • цибуля — 2 кг;
  • олія — 500 мл;
  • рис пропарений — до 500 г;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 70 г;
  • оцет 9% — 50–70 г;
  • часник — кілька зубчиків;
  • мелений перець — до смаку;
  • куркума — 1 ст. л. за бажанням.
рецепт лечо з рисом на зиму
Приготування лечо. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати, моркву натерти й тушкувати в олії до м’якості.
  2. Помідори подрібнити, перець нарізати шматочками та додати до овочів.
  3. Тушкувати все разом 30–35 хвилин. Потім всипати рис, сіль і за бажанням куркуму. 
  4. Готувати ще 15–20 хвилин, після чого додати цукор, оцет і перець.
  5. Наприкінці покласти подрібнений часник та довести рис до готовності.
  6. Гаряче лечо розкласти у стерильні сухі банки й герметично закрити.
  7. Перевернути банки, укутати та залишити до повного охолодження.
  8. У результаті виходить густа, ароматна й ситна заготівля, яка взимку легко замінить повноцінну домашню страву.

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консервація рецепт лечо з рисом
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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