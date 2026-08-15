Лечо с рисом на зиму: сытная овощная заготовка для всей семьи

Лечо с рисом на зиму: понадобится 1 кг перцев и 500 г крупы
Попробуйте это ароматное лечо, если хотите заготовить на зиму не просто овощную закуску, а по-настоящему сытное домашнее блюдо. Сладкий перец, сочные помидоры, морковь, лук и рис прекрасно сочетаются, а готовая консервация выручает, когда нужно быстро накормить семью.
Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- помидоры — 3 кг;
- морковь — 1 кг;
- сладкий перец — 1 кг;
- лук — 2 кг;
- растительное масло — 500 мл;
- пропаренный рис — до 500 г;
- сахар — 200 г;
- соль — 70 г;
- уксус 9% — 50–70 г;
- чеснок — несколько зубчиков;
- молотый перец — по вкусу;
- куркума — 1 ст. л. по желанию.
Способ приготовления
- Лук нарезать, морковь натереть и тушить в масле до мягкости.
- Помидоры измельчить, перец нарезать кусочками и добавить к овощам.
- Тушить все вместе 30–35 минут. Затем всыпать рис, соль и, по желанию, куркуму.
- Готовить ещё 15–20 минут, после чего добавить сахар, уксус и перец.
- В конце положить измельченный чеснок и довести рис до готовности.
- Горячее лечо разложить по стерильным сухим банкам и герметично закрыть.
- Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания.
- В результате получается густая, ароматная и сытная заготовка, которая зимой легко заменит полноценное домашнее блюдо.
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