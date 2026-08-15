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Главная Вкус Лечо с рисом на зиму: понадобится 1 кг перцев и 500 г крупы

Лечо с рисом на зиму: понадобится 1 кг перцев и 500 г крупы

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2026 01:04
Лечо с рисом на зиму: сытная овощная заготовка для всей семьи
Лечо с рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Попробуйте это ароматное лечо, если хотите заготовить на зиму не просто овощную закуску, а по-настоящему сытное домашнее блюдо. Сладкий перец, сочные помидоры, морковь, лук и рис прекрасно сочетаются, а готовая консервация выручает, когда нужно быстро накормить семью.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • сладкий перец — 1 кг;
  • лук — 2 кг;
  • растительное масло — 500 мл;
  • пропаренный рис — до 500 г;
  • сахар — 200 г;
  • соль — 70 г;
  • уксус 9% — 50–70 г;
  • чеснок — несколько зубчиков;
  • молотый перец — по вкусу;
  • куркума — 1 ст. л. по желанию.
рецепт лечо з рисом на зиму
Приготовление лечо. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать, морковь натереть и тушить в масле до мягкости.
  2. Помидоры измельчить, перец нарезать кусочками и добавить к овощам.
  3. Тушить все вместе 30–35 минут. Затем всыпать рис, соль и, по желанию, куркуму.
  4. Готовить ещё 15–20 минут, после чего добавить сахар, уксус и перец.
  5. В конце положить измельченный чеснок и довести рис до готовности.
  6. Горячее лечо разложить по стерильным сухим банкам и герметично закрыть.
  7. Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания.
  8. В результате получается густая, ароматная и сытная заготовка, которая зимой легко заменит полноценное домашнее блюдо.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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