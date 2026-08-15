Лечо с рисом на зиму: сытная овощная заготовка для всей семьи

Лечо с рисом. Фото: smakuiemo.com.ua

Попробуйте это ароматное лечо, если хотите заготовить на зиму не просто овощную закуску, а по-настоящему сытное домашнее блюдо. Сладкий перец, сочные помидоры, морковь, лук и рис прекрасно сочетаются, а готовая консервация выручает, когда нужно быстро накормить семью.

Рецепт опубликовал сайт Smakuiemo, сообщает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

помидоры — 3 кг;

морковь — 1 кг;

сладкий перец — 1 кг;

лук — 2 кг;

растительное масло — 500 мл;

пропаренный рис — до 500 г;

сахар — 200 г;

соль — 70 г;

уксус 9% — 50–70 г;

чеснок — несколько зубчиков;

молотый перец — по вкусу;

куркума — 1 ст. л. по желанию.

Приготовление лечо. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать, морковь натереть и тушить в масле до мягкости. Помидоры измельчить, перец нарезать кусочками и добавить к овощам. Тушить все вместе 30–35 минут. Затем всыпать рис, соль и, по желанию, куркуму. Готовить ещё 15–20 минут, после чего добавить сахар, уксус и перец. В конце положить измельченный чеснок и довести рис до готовности. Горячее лечо разложить по стерильным сухим банкам и герметично закрыть. Перевернуть банки, укутать и оставить до полного остывания. В результате получается густая, ароматная и сытная заготовка, которая зимой легко заменит полноценное домашнее блюдо.

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