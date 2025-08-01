Літній салат без майонезу — рецепт з фото з квасолею, овочами та чипсами

Легкий, але ситний салат без майонезу — рецепт на літо
Цей салат — вдалий приклад того, як без майонезу можна створити справді ситну, але водночас легку страву. Поєднання квасолі, кукурудзи, хрусткого перцю, свіжого огірка й пікантної заправки — це яскравий, літній смак. А хрусткі начоси додають оригінальності. Салат готується за лічені хвилини й стане родзинкою будь-якого столу.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.
Вам знадобиться:
- квасоля варена або консервована — 250 г;
- болгарський перець — 200 г;
- огірок свіжий — 150 г;
- кукурудза консервована — 150 г;
- листя салату — 60 г;
- кукурудзяні чипси або начос — 90 г.
Для заправки:
- олія — 2 ст. л.;
- оцет 6% — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- базилік сушений — 0,5 ч. л.;
- сіль, перець — по 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
Перець та огірок нарізати невеликими кубиками. Листя салату порвати руками.
Квасолю й кукурудзу відцідити від рідини. У великій мисці змішати всі овочі та зелень.
Для заправки змішати олію, оцет, мед, базилік, сіль і перець. Перемішати до однорідності й полити салат.
Перед подачею додати кукурудзяні чипси — щоб залишались хрусткими. Подавати одразу.
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