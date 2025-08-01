Літній салат без майонезу — рецепт з фото з квасолею, овочами та чипсами

Домашній салат. Фото: кадр з відео

Цей салат — вдалий приклад того, як без майонезу можна створити справді ситну, але водночас легку страву. Поєднання квасолі, кукурудзи, хрусткого перцю, свіжого огірка й пікантної заправки — це яскравий, літній смак. А хрусткі начоси додають оригінальності. Салат готується за лічені хвилини й стане родзинкою будь-якого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.

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Вам знадобиться:

квасоля варена або консервована — 250 г;

болгарський перець — 200 г;

огірок свіжий — 150 г;

кукурудза консервована — 150 г;

листя салату — 60 г;

кукурудзяні чипси або начос — 90 г.

Для заправки:

олія — 2 ст. л.;

оцет 6% — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

базилік сушений — 0,5 ч. л.;

сіль, перець — по 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Перець та огірок нарізати невеликими кубиками. Листя салату порвати руками.

Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Квасолю й кукурудзу відцідити від рідини. У великій мисці змішати всі овочі та зелень.

Кукурудза та листя салату. Фото: кадр з відео

Для заправки змішати олію, оцет, мед, базилік, сіль і перець. Перемішати до однорідності й полити салат.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Перед подачею додати кукурудзяні чипси — щоб залишались хрусткими. Подавати одразу.

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