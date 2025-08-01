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Головна arrow Смак arrow Легкий, але ситний салат без майонезу — рецепт на літо arrow

Легкий, але ситний салат без майонезу — рецепт на літо

1 серпня 2025 12:30
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Літній салат без майонезу — рецепт з фото з квасолею, овочами та чипсами
Домашній салат. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — вдалий приклад того, як без майонезу можна створити справді ситну, але водночас легку страву. Поєднання квасолі, кукурудзи, хрусткого перцю, свіжого огірка й пікантної заправки — це яскравий, літній смак. А хрусткі начоси додають оригінальності. Салат готується за лічені хвилини й стане родзинкою будь-якого столу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.

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Вам знадобиться:

  • квасоля варена або консервована — 250 г;
  • болгарський перець — 200 г;
  • огірок свіжий — 150 г;
  • кукурудза консервована — 150 г;
  • листя салату — 60 г;
  • кукурудзяні чипси або начос — 90 г.

Для заправки:

  • олія — 2 ст. л.;
  • оцет 6% — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • базилік сушений — 0,5 ч. л.;
  • сіль, перець — по 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Перець та огірок нарізати невеликими кубиками. Листя салату порвати руками.

Легкий, але ситний салат без майонезу
Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Квасолю й кукурудзу відцідити від рідини. У великій мисці змішати всі овочі та зелень.

Рецепт легкого, але ситного салату без майонезу
Кукурудза та листя салату. Фото: кадр з відео

Для заправки змішати олію, оцет, мед, базилік, сіль і перець. Перемішати до однорідності й полити салат.

Рецепт легкого, але ситного салату
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Перед подачею додати кукурудзяні чипси — щоб залишались хрусткими. Подавати одразу.

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