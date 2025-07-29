Салат із баклажанами та помідорами — рецепт з фото смачної овочевої страви

Салат з баклажанами "Столичний" — вдале поєднання продуктів
Цей салат із баклажанів і помідорів — справжня знахідка для любителів простих і смачних овочевих страв. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, часнику та свіжої зелені створює виразний смак і апетитний аромат. Готується легко, а зникає зі столу миттєво — ідеально до вечері або на застілля.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- баклажани — 3 шт.;
- помідори — 2 шт.;
- зелена цибуля — до свого смаку;
- кріп — до свого смаку;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль, перець — до свого смаку;
- олія — для смаження;
- яйце — 1 шт. (для панірування).
Спосіб приготування
Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити холодною водою, перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб зникла гіркота. Потім відцідити й обсушити.
У мисці злегка збити яйце. Додати до баклажанів і перемішати. Обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору й готовності.
Помідори нарізати чверть кільцями, перекласти в миску. Додати обсмажені баклажани. Всипати подрібнену зелену цибулю та кріп.
Додати пропущений через прес часник. Посолити, поперчити, заправити майонезом. Все ретельно перемішати й подати до столу одразу або після нетривалого охолодження.
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