Салат із баклажанами та помідорами — рецепт з фото смачної овочевої страви

Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із баклажанів і помідорів — справжня знахідка для любителів простих і смачних овочевих страв. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, часнику та свіжої зелені створює виразний смак і апетитний аромат. Готується легко, а зникає зі столу миттєво — ідеально до вечері або на застілля.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

баклажани — 3 шт.;

помідори — 2 шт.;

зелена цибуля — до свого смаку;

кріп — до свого смаку;

часник — 2 зубчики;

майонез — 3 ст. л.;

сіль, перець — до свого смаку;

олія — для смаження;

яйце — 1 шт. (для панірування).

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити холодною водою, перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб зникла гіркота. Потім відцідити й обсушити.

Помідори та баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці злегка збити яйце. Додати до баклажанів і перемішати. Обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору й готовності.

Зелень та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори нарізати чверть кільцями, перекласти в миску. Додати обсмажені баклажани. Всипати подрібнену зелену цибулю та кріп.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати пропущений через прес часник. Посолити, поперчити, заправити майонезом. Все ретельно перемішати й подати до столу одразу або після нетривалого охолодження.

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