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Салат з баклажанами "Столичний" — вдале поєднання продуктів

29 липня 2025 12:30
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат із баклажанами та помідорами — рецепт з фото смачної овочевої страви
Салат з баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат із баклажанів і помідорів — справжня знахідка для любителів простих і смачних овочевих страв. Поєднання обсмажених баклажанів, соковитих помідорів, часнику та свіжої зелені створює виразний смак і апетитний аромат. Готується легко, а зникає зі столу миттєво — ідеально до вечері або на застілля.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • баклажани — 3 шт.;
  • помідори — 2 шт.;
  • зелена цибуля — до свого смаку;
  • кріп — до свого смаку;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль, перець — до свого смаку;
  • олія — для смаження;
  • яйце — 1 шт. (для панірування).

Спосіб приготування

Баклажани нарізати кубиками, посолити, залити холодною водою, перемішати й залишити на 15 хвилин, щоб зникла гіркота. Потім відцідити й обсушити.

Салат із баклажанами та помідорами
Помідори та баклажани. Фото: smachnenke.com.ua

У мисці злегка збити яйце. Додати до баклажанів і перемішати. Обсмажити на розігрітій олії до золотистого кольору й готовності.

Смачний салат із баклажанами та помідорами
Зелень та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори нарізати чверть кільцями, перекласти в миску. Додати обсмажені баклажани. Всипати подрібнену зелену цибулю та кріп.

Рецепт салату із баклажанами та помідорами
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Додати пропущений через прес часник. Посолити, поперчити, заправити майонезом. Все ретельно перемішати й подати до столу одразу або після нетривалого охолодження.

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