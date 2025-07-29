Салат с баклажанами и помидорами — рецепт с фото вкусного овощного блюда

Салат с баклажанами "Столичный" — удачное сочетание продуктов
Этот салат из баклажанов и помидоров — настоящая находка для любителей простых и вкусных овощных блюд. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, чеснока и свежей зелени создает выразительный вкус и аппетитный аромат. Готовится легко, а исчезает со стола мгновенно — идеально к ужину или на застолье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- баклажаны — 3 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- зеленый лук — по своему вкусу;
- укроп — по своему вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль, перец — по своему вкусу;
- масло — для жарки;
- яйцо — 1 шт. (для панировки).
Способ приготовления
Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить холодной водой, перемешать и оставить на 15 минут, чтобы исчезла горечь. Затем отцедить и обсушить.
В миске слегка взбить яйцо. Добавить к баклажанам и перемешать. Обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета и готовности.
Помидоры нарезать четверть кольцами, переложить в миску. Добавить обжаренные баклажаны. Добавить измельченный зеленый лук и укроп.
Добавить пропущенный через пресс чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Все тщательно перемешать и подать к столу сразу или после непродолжительного охлаждения.
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