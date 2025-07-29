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Салат с баклажанами "Столичный" — удачное сочетание продуктов

29 июля 2025 12:30
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Салат с баклажанами и помидорами — рецепт с фото вкусного овощного блюда
Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат из баклажанов и помидоров — настоящая находка для любителей простых и вкусных овощных блюд. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, чеснока и свежей зелени создает выразительный вкус и аппетитный аромат. Готовится легко, а исчезает со стола мгновенно — идеально к ужину или на застолье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • баклажаны — 3 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • зеленый лук — по своему вкусу;
  • укроп — по своему вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по своему вкусу;
  • масло — для жарки;
  • яйцо — 1 шт. (для панировки).

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить холодной водой, перемешать и оставить на 15 минут, чтобы исчезла горечь. Затем отцедить и обсушить.

Салат із баклажанами та помідорами
Помидоры и баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

В миске слегка взбить яйцо. Добавить к баклажанам и перемешать. Обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета и готовности.

Смачний салат із баклажанами та помідорами
Зелень и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать четверть кольцами, переложить в миску. Добавить обжаренные баклажаны. Добавить измельченный зеленый лук и укроп.

Рецепт салату із баклажанами та помідорами
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить пропущенный через пресс чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Все тщательно перемешать и подать к столу сразу или после непродолжительного охлаждения.

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