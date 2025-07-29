Салат с баклажанами и помидорами — рецепт с фото вкусного овощного блюда

Салат с баклажанами. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из баклажанов и помидоров — настоящая находка для любителей простых и вкусных овощных блюд. Сочетание обжаренных баклажанов, сочных помидоров, чеснока и свежей зелени создает выразительный вкус и аппетитный аромат. Готовится легко, а исчезает со стола мгновенно — идеально к ужину или на застолье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

баклажаны — 3 шт.;

помидоры — 2 шт.;

зеленый лук — по своему вкусу;

укроп — по своему вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 3 ст. л.;

соль, перец — по своему вкусу;

масло — для жарки;

яйцо — 1 шт. (для панировки).

Способ приготовления

Баклажаны нарезать кубиками, посолить, залить холодной водой, перемешать и оставить на 15 минут, чтобы исчезла горечь. Затем отцедить и обсушить.

Помидоры и баклажаны. Фото: smachnenke.com.ua

В миске слегка взбить яйцо. Добавить к баклажанам и перемешать. Обжарить на разогретом растительном масле до золотистого цвета и готовности.

Зелень и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры нарезать четверть кольцами, переложить в миску. Добавить обжаренные баклажаны. Добавить измельченный зеленый лук и укроп.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить пропущенный через пресс чеснок. Посолить, поперчить, заправить майонезом. Все тщательно перемешать и подать к столу сразу или после непродолжительного охлаждения.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые отлично подходят для летнего рациона

Рецепт летнего оливье — блюдо, которое имеет невероятный вкус, а готовится всего за 5 минут.

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут, который можно готовить все лето.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым на лето.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается так вкусно и недорого.