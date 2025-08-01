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Главная arrow Вкус arrow Легкий, но сытный салат без майонеза — рецепт на лето arrow

Легкий, но сытный салат без майонеза — рецепт на лето

1 августа 2025 12:30
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Летний салат без майонеза — рецепт с фото с фасолью, овощами и чипсами
Домашний салат домашний салат. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — удачный пример того, как без майонеза можно создать действительно сытное, но в то же время легкое блюдо. Сочетание фасоли, кукурузы, хрустящего перца, свежего огурца и пикантной заправки — это яркий, летний вкус. А хрустящие начесы добавляют оригинальности. Салат готовится за считанные минуты и станет изюминкой любого стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

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Вам понадобится:

  • фасоль вареная или консервированная — 250 г;
  • болгарский перец — 200 г;
  • огурец свежий — 150 г;
  • кукуруза консервированная — 150 г;
  • листья салата — 60 г;
  • кукурузные чипсы или начос — 90 г.

Для заправки:

  • масло — 2 ст. л.;
  • уксус 6% — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • базилик сушеный — 0,5 ч. л.;
  • соль, перец — по 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Перец и огурец нарезать небольшими кубиками. Листья салата порвать руками.

Легкий, але ситний салат без майонезу
Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Фасоль и кукурузу отцедить от жидкости. В большой миске смешать все овощи и зелень.

Рецепт легкого, але ситного салату без майонезу
Кукуруза и листья салата. Фото: кадр из видео

Для заправки смешать масло, уксус, мед, базилик, соль и перец. Перемешать до однородности и полить салат.

Рецепт легкого, але ситного салату
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Перед подачей добавить кукурузные чипсы — чтобы оставались хрустящими. Подавать сразу.

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