Летний салат без майонеза — рецепт с фото с фасолью, овощами и чипсами

Домашний салат домашний салат. Фото: кадр из видео

Этот салат — удачный пример того, как без майонеза можно создать действительно сытное, но в то же время легкое блюдо. Сочетание фасоли, кукурузы, хрустящего перца, свежего огурца и пикантной заправки — это яркий, летний вкус. А хрустящие начесы добавляют оригинальности. Салат готовится за считанные минуты и станет изюминкой любого стола.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

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Вам понадобится:

фасоль вареная или консервированная — 250 г;

болгарский перец — 200 г;

огурец свежий — 150 г;

кукуруза консервированная — 150 г;

листья салата — 60 г;

кукурузные чипсы или начос — 90 г.

Для заправки:

масло — 2 ст. л.;

уксус 6% — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

базилик сушеный — 0,5 ч. л.;

соль, перец — по 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Перец и огурец нарезать небольшими кубиками. Листья салата порвать руками.

Сладкий перец. Фото: кадр из видео

Фасоль и кукурузу отцедить от жидкости. В большой миске смешать все овощи и зелень.

Кукуруза и листья салата. Фото: кадр из видео

Для заправки смешать масло, уксус, мед, базилик, соль и перец. Перемешать до однородности и полить салат.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Перед подачей добавить кукурузные чипсы — чтобы оставались хрустящими. Подавать сразу.

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