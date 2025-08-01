Летний салат без майонеза — рецепт с фото с фасолью, овощами и чипсами

Легкий, но сытный салат без майонеза — рецепт на лето
Этот салат — удачный пример того, как без майонеза можно создать действительно сытное, но в то же время легкое блюдо. Сочетание фасоли, кукурузы, хрустящего перца, свежего огурца и пикантной заправки — это яркий, летний вкус. А хрустящие начесы добавляют оригинальности. Салат готовится за считанные минуты и станет изюминкой любого стола.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.
Вам понадобится:
- фасоль вареная или консервированная — 250 г;
- болгарский перец — 200 г;
- огурец свежий — 150 г;
- кукуруза консервированная — 150 г;
- листья салата — 60 г;
- кукурузные чипсы или начос — 90 г.
Для заправки:
- масло — 2 ст. л.;
- уксус 6% — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- базилик сушеный — 0,5 ч. л.;
- соль, перец — по 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Перец и огурец нарезать небольшими кубиками. Листья салата порвать руками.
Фасоль и кукурузу отцедить от жидкости. В большой миске смешать все овощи и зелень.
Для заправки смешать масло, уксус, мед, базилик, соль и перец. Перемешать до однородности и полить салат.
Перед подачей добавить кукурузные чипсы — чтобы оставались хрустящими. Подавать сразу.
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