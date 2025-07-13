Салат з тунцем, яйцями та овочами — легкий і смачний рецепт для вихідного дня

Салат з овочами та тунцем. Фото: кадр з відео

Цей салат створений для моментів, коли хочеться чогось простого, свіжого й по-домашньому смачного. Соковиті овочі, ніжний тунець, яйце та легка заправка без майонезу — саме той варіант, який не перевантажує, але дарує задоволення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.

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Вам знадобиться:

латук — жменя листя;

помідори — 1–2 шт.;

огірок — 1 шт.;

яйця — 4 шт.;

тунець (у власному соку або в олії) — 150 г;

олія — 3 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.;

сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Латук промити, обсушити й нарвати руками у глибоку миску.

Листя салату. Фото: кадр з відео

Помідори та огірок нарізати скибочками. Яйця зварити круто, остудити й розрізати на четвертинки.

Нарізані яйця та овочі. Фото: кадр з відео

Додати в миску овочі, яйця й розім'ятий тунець.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Окремо змішати олію, соєвий соус, лимонний сік і дрібку солі — цим соусом заправити салат перед подачею. Салат подати одразу після приготування, щоб він зберіг свіжість і легкість.

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