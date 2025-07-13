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Головна arrow Смак arrow Легкий салат, як недільний ранок — простий смачний рецепт arrow

Легкий салат, як недільний ранок — простий смачний рецепт

13 липня 2025 12:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат з тунцем, яйцями та овочами — легкий і смачний рецепт для вихідного дня
Салат з овочами та тунцем. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат створений для моментів, коли хочеться чогось простого, свіжого й по-домашньому смачного. Соковиті овочі, ніжний тунець, яйце та легка заправка без майонезу — саме той варіант, який не перевантажує, але дарує задоволення.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.  

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Вам знадобиться:

  • латук — жменя листя;
  • помідори — 1–2 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • тунець (у власному соку або в олії) — 150 г;
  • олія — 3 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • сіль — до свого смаку.

Спосіб приготування

Латук промити, обсушити й нарвати руками у глибоку миску.

смачний салат з тунцем
Листя салату. Фото: кадр з відео

Помідори та огірок нарізати скибочками. Яйця зварити круто, остудити й розрізати на четвертинки.

рецепт салату на літо
Нарізані яйця та овочі. Фото: кадр з відео

Додати в миску овочі, яйця й розім'ятий тунець.

рецепт салату з тунцем
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Окремо змішати олію, соєвий соус, лимонний сік і дрібку солі — цим соусом заправити салат перед подачею. Салат подати одразу після приготування, щоб він зберіг свіжість і легкість.

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