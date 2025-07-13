Салат з тунцем, яйцями та овочами — легкий і смачний рецепт для вихідного дня

Легкий салат, як недільний ранок — простий смачний рецепт
Цей салат створений для моментів, коли хочеться чогось простого, свіжого й по-домашньому смачного. Соковиті овочі, ніжний тунець, яйце та легка заправка без майонезу — саме той варіант, який не перевантажує, але дарує задоволення.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти.
Вам знадобиться:
- латук — жменя листя;
- помідори — 1–2 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- яйця — 4 шт.;
- тунець (у власному соку або в олії) — 150 г;
- олія — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- сіль — до свого смаку.
Спосіб приготування
Латук промити, обсушити й нарвати руками у глибоку миску.
Помідори та огірок нарізати скибочками. Яйця зварити круто, остудити й розрізати на четвертинки.
Додати в миску овочі, яйця й розім'ятий тунець.
Окремо змішати олію, соєвий соус, лимонний сік і дрібку солі — цим соусом заправити салат перед подачею. Салат подати одразу після приготування, щоб він зберіг свіжість і легкість.
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